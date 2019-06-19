Фонд оплаты труда помощников парламентариев увеличили

Госдума увеличила размер ежемесячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов до 300 тысяч рублей. При этом помощники на общественных началах лишились права на бесплатный проезд в поездах и автобусах междугородных сообщений. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Законопроектом устанавливается, что с 1 сентября нынешнего года общий месячный фонд оплаты труда помощников члена Совфеда, депутата ГД составит 300 тысяч рублей. В настоящее время размер фонда составляет 231 тысячу рублей.

Кроме того, право на бесплатный проезд в поездах и автобусах междугородных сообщений в пределах территории соответствующего региона будет предоставляться только помощникам, работающим по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору.