ФРС США сохранила базовую ставку

По итогам заседания 19 июня Комитет по открытым рынкам ФРС США сохранил базовую ставку на уровне 2,25-2,5 процента. Экономическая активность, по оценке регулятора, теперь растет не "устойчивыми", а "умеренными" темпами. Регулятор по-прежнему рассматривает устойчивое расширение экономической активности, сильные условия на рынке труда и инфляцию, близкую к цели в 2 процента как наиболее вероятные события, но неопределенность в отношении этого прогноза возросла. Из-за этого ФРС будет внимательно следить за поступающими данными и их влиянием на экономические перспективы. ФРС пообещала действовать в зависимости от обстоятельств, чтобы поддержать экономический рост.

При этом ФРС сохранила прогноз по росту ВВП США в 2019 году в 2,1 процента, на 2020 год он повышен с 1,9 до 2 процентов. Прогноз по инфляции на 2019 год снижен с 1,8 до 1,5 процента, на 2020 год - с 2 до 1,9 процента. Из материалов, опубликованных ФРС, следует, что 9 из 17 руководителей регулятора ожидают снижения базовой процентной ставки к концу 2020 года, еще 8 - в 2019 году. После публикации решения ФРС рынки заложили в прогноз 100-процентное понижение ставки на следующем заседании регулятора в конце июля.

Рынки теперь единодушно ждут, что ФРС смягчит денежно-кредитную политику уже в июле

В сумме релиз и прогнозы ФРС можно трактовать как сигнал о возможной готовности понизить ставку в ближайшие месяцы. При таком сценарии рисковые активы могут продемонстрировать краткосрочную коррекцию, допускает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Уже в среднесрочной перспективе при реализации такого сценария он видит потенциал для возвращения роста рыночных аппетитов к покупке риска, что также может оказать поддержку нефти и рублю. Покатович не исключает, что при таком векторе развития событий вероятность того, что на встрече G20 США и Китай могут снизить уровень взаимной жесткости и вернуться к торговым переговорам, также возрастает.

Евро против доллара?

Президент США Дональд Трамп обвинил накануне в Twitter главу Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги в манипулировании курсом евро с целью получения конкурентных преимуществ для товаров из Евросоюза. До это Драги заявил, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся, что спровоцировало падение курса евро на мировых рынках. По мнению Трампа, слабый евро несправедливо облегчает ЕС конкуренцию с США.