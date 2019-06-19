Геологи зафиксировали стремительное таяние вечной мерзлоты в Арктике

Новости

В Москве электробусы запустили еще по одному маршруту 15:30
СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте 15:23
Дочь Алсу и Ержан Максим представили песню о любви 15:17
Фото: На берег Волги выбросило огромного мертвого сома 15:16
Роспотребнадзор: Обед на веранде кафе может быть приправлен свинцом 15:15
В Омске пожарные спасли детей, ставших героями пугающего видео 15:15
На Кубани врачи спасли беременную с опасной патологией 15:14
В Томске проведут опыты над мышами для поиска методов борьбы с диабетом 15:11
В Ростове вынесли приговор офицеру спецназа, убившему жителя КБР 15:06
Глушаков: Ухожу ради "Спартака", для меня клуб важнее карьеры 15:05
На Кубани после ДТП с автобусом госпитализировано пять человек 15:00
В "Яндекс. Такси" можно будет слушать свою музыку 14:55
В Башкирии произошел крупный пожар в производственном цехе 14:52
ЦСКА выкупил у "Эвертона" права на Влашича 14:50
Летчики Балтфлота провели ночную дозаправку самолетов в воздухе 14:49
Российские физики назвали лучший материал для обшивки спутников 14:48
Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции 14:47
Вышел трейлер боевика Бессона про русскую модель-киллершу 14:47
Под Калугой задержаны подозреваемые в гибели трех человек на пожаре 14:44
Депутат Верховной рады Тымчук погиб во время чистки наградного оружия 14:42
ООН сообщила о рекордном числе беженцев в мире 14:41
Калининградец создал в подвале мастерскую по производству взрывчатки 14:40
Boeing заключил первый за три месяца контракт на поставку 737 MAX 14:35
В Минкульте началась защита новых кинопроектов 14:26
В Крыму ради наполнения Межгорного водохранилища пустят реки вспять 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
19.06.2019 14:02
Рубрика: Общество

Геологи зафиксировали стремительное таяние вечной мерзлоты в Арктике

Текст: Наталья Панасенко
Происходящие изменения в Арктике климатологи из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН ожидали увидеть только в конце столетия.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вечная мерзлота Арктики оттаивает стремительными темпами: в некоторых канадских регионах с 2003 по 2016 год почва просела на 90 сантиметров. Наибольшие изменения произошли в заливе Молд (Mould Bay), где значения индекса оттаивания были на 240% выше исторических норм. И эти факты превосходит самые худшие ожидания ученых.

Фото: pixabay.com
Песцам на Ямале установят GPS-датчики для изучения изменений климата

Научная группа под руководством британского геолога Луизы Фаркухарсон видят несколько причин этого процесса, основные из которых - необычайно высокая температура летом и наличие грунтового льда у поверхности. Об этом они сообщают в журнале Geophysical Research Letters.

При оттаивании льда арктический ландшафт сильно меняется: возникают холмы и впадины. Геологи называют этот процесс термокарстом. "Широкое распространение термокарста меняет ландшафт и наносит ущерб инфраструктуре", - говорится в статье.

Исследователи пишут, что в пострадавших регионах мерзлота защищена от летней жары лишь тонким слоем растительности и гумуса, поэтому почва нагревается очень быстро. В результате изменения климата около 600 000 квадратных километров поверхности вечной мерзлоты подвержены быстрому оттаиванию, прогнозирует команда Фаркухарсон.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Ученые: Нашествие медведей на города Ямала вызвано изменением климата

Но и это еще не все. Стремительное таяние мерзлоты может усугубить изменение климата: когда почва, в которой много растительного материала, оттаивает, микробы разлагают эту биомассу с образованием углекислого газа и метана, что способствует выделению огромного количества парниковых газов.

Ученые, проанализировав данные за последнее десятилетие, всерьез озадачены катастрофическими изменениями арктического ландшафта. Они уверены, что этот процесс может иметь драматические последствия для планеты. В отчете говорится, что оттаивание почвы северного полушария - это одна из наиболее серьезных экологических проблем, стоящих перед человечеством.

Общество Экология Климат на Земле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал про огромный интерес к "Прямой линии"
Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Денис Глушаков официально покинул "Спартак"
За махинации с оборонным заказом оштрафуют на полмиллиона