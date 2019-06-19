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19.06.2019 14:25
Рубрика: Власть

Госдума поддержала новый этап "дачной амнистии"

Текст: Татьяна Замахина
Госдума восстанавливает так называемую "дачную амнистию". Новый этап "акции" по упрощенному оформлению участков и расположенных на них строений продлится до 1 марта 2022 года. При этом не просто продлевается срок программы - она расширяется.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект об этом прошел первое чтение.

Прежняя "дачная амнистия" действовала в течение 13 лет и прекратила свое действие 1 марта нынешнего года. Программа позволила легализовать 13 млн объектов по всей стране (из них участков - 10 млн, уточнили депутаты). "Но не все успели это сделать, - отметил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. - Мы считаем, что где-то от пяти млн и выше объектов еще не оформлены".

Граждане смогут изучить воздушную съемку своих участков

Основная причина - психологическая, считает парламентарий. Граждане думают: "Это и так принадлежит мне, зачем суетиться". Однако не успевшие воспользоваться упрощенным порядком люди, на самом деле, оказались вне правового поля. Оформление их прав на возведенные дома стало возможным только через суд.

Легализовать свои участки и постройки нужно самим гражданам - для того, чтобы была возможность, например, продать, заложить, передать имущество по наследству. "Нужно, чтобы были адреса, по которым люди могут получить медицинскую помощь, и так далее, - все для того, чтобы граждане могли спокойно проживать в своих домах", - сказал глава комитета.

Фото: iStock
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Таким образом, с одной стороны, права владельцев "фазенд" оказываются защищены, а с другой - государство сможет понять, что именно находится в собственности населения. Так что надо дать еще "не оформившимся" гражданам передумать, уверены в Госдуме и правительстве. Напомним, что предложение о необходимости продления "амнистии" поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме.

Кстати, неофициальное название программы весьма условное. Во-первых, она касается далеко не только дач, но и садов, огородов, гаражей, земельных участков и т.п. А во-вторых, законопроектом, на самом деле, не предлагается "амнистировать" граждан. Документ именно оформляет те права, которые возникли раньше, подчеркнул Крашенинников.

В перспективе "дачная амнистия" может стать бессрочной, не исключил он. Но это еще будут обсуждать. Пока же новый этап программы - вплоть до 1 марта 2022 года - будет действовать для жилых домов, жилых строений и садовых домов, которые построены на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года. Оформление прав на них, согласно инициативе, будет осуществляться в упрощенном порядке - при наличии права на землю потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, которую составит владельц.

Фото: iStock
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При этом в отношении строящихся жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается установить бессрочный упрощенный уведомительный порядок. В орган стройнадзора будет направляться не два, а одно уведомление - только об окончании строительства.

Еще одно новшество касается подачи документов в Росрееестр на регистрацию прав. Планируется предоставить гражданам выбор: направить документы в ведомство самим, либо ожидать их направления органом стройнадзора. Это может помочь избежать бюрократических задержек.

Кроме того, до 1 марта 2022 года регионы смогут устанавливать предельные максимальные цены кадастровых работ. Делается это для защиты людей от неконтролируемого завышения цен.

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