Федеральный закон от 17 июня 2019 г N 145-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части организации чемпионатов по профессиональному мастерству"

Принят Государственной Думой 30 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 июня 2019 года

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 46, ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 2, ст. 361; N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6241; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125; 2010, N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 1, ст. 29; N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7043, 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6396, 6397; N 53, ст. 7640, 7645; 2013, N 19, ст. 2309, 2310; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3461, 3477; N 30, ст. 4036, 4037, 4057, 4081; N 52, ст. 6949, 6951, 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828, 1830, 1831; N 19, ст. 2311, 2332; N 26, ст. 3370; N 30, ст. 4231; N 48, ст. 6638, 6659; N 49, ст. 6918; N 52, ст. 7557; 2015, N 1, ст. 61, 72; N 10, ст. 1426; N 21, ст. 2984; N 27, ст. 3951, 3990, 3993; N 29, ст. 4339, 4356; N 48, ст. 6709; 2016, N 1, ст. 58, 85, 86; N 18, ст. 2505; 2017, N 11, ст. 1537; N 17, ст. 2459; N 24, ст. 3480; N 31, ст. 4765, 4792; N 50, ст. 7564; 2018, N 1, ст. 77, 82; N 30, ст. 4537; N 53, ст. 8433, 8454; 2019, N 18, ст. 2224) следующие изменения:

1) в пункте 41 статьи 13 цифры "136" заменить цифрами "137";

2) дополнить статьей 137 следующего содержания:

"Статья 137. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на территории Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионатов по профессиональному мастерству, тренировками национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству для участия в международных соревнованиях

1. В целях подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству на территории Российской Федерации организация, которая определяется Правительством Российской Федерации для представления Российской Федерации в международной организации "WorldSkills International" (далее в настоящей статье - организация), привлекает и использует для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан на период подготовки и проведения указанных чемпионатов в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, при этом:

1) организации не требуется получение разрешения на привлечение и использование иностранных работников;

2) иностранному гражданину, привлекаемому для осуществления трудовой деятельности, не требуется получение разрешения на работу или патента;

3) приглашение на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности выдается иностранному гражданину без учета соответствующей квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации.

2. Для целей применения пункта 1 настоящей статьи перечень чемпионатов по профессиональному мастерству и периоды их подготовки и проведения на территории Российской Федерации определяются Правительством Российской Федерации.

3. В целях проведения тренировок национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству для участия в международных соревнованиях организация привлекает и использует для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в указанных целях, в течение не более тридцати дней, при этом:

1) организации не требуется получение разрешения на привлечение и использование иностранных работников;

2) иностранному гражданину, привлекаемому для осуществления трудовой деятельности, не требуется получение разрешения на работу или патента;

3) приглашение на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности выдается иностранному гражданину без учета соответствующей квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин