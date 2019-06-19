Григорий Рапота выступил перед депутатами союзного парламента

Предельно насыщенной оказалась 56-я сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, состоявшаяся в Минске. Рассмотрены наиболее актуальные вопросы белорусско-российской интеграции.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, перечислив перспективные масштабные проекты сотрудничества в разных отраслях промышленности и аграрной сферы, все-таки сосредоточился на проблемах:

- Трудно решаются задачи обеспечения равных конкурентных условий системообразующим предприятиям автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения на рынках Беларуси и России. Вопрос упирается главным образом в цены на энергоносители и разницу в подходах к мерам государственной поддержки... Сохраняется такой раздражающий фактор в двусторонних отношениях, как временные ограничения на поставки белорусской продукции животноводства и молочной продукции на российский рынок...

Этот перечень дополнил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко: проблемы в реализации единой транспортной политики, формировании общего топливно-энергетического рынка. Он также упомянул ограничения в поставках сельскохозяйственной и продовольственной продукции. По мнению белорусского спикера, первопричина такого рода сложностей - в национальном протекционизме, препятствующем созданию равных условий хозяйствования, проведению согласованной промышленной и аграрной политики. Задача союзных парламентариев - не оставаться в стороне от подобных проблем. Тем более что в приоритетных направлениях развития Союзного государства по 2022 год перед ними такая задача поставлена.

В полной мере это касается и отмены роуминга на территории Союзного государства. Без преувеличения, этого ждут многие тысячи его граждан. Депутат белорусской Палаты представителей Андрей Наумович заявил, что теперь этим займется Совмин Союзного государства.

Итоги парламентской дискуссии приобретают особое значение на фоне задачи, поставленной перед правительствами президентами двух стран - до 21 июня найти точки соприкосновения по всем вопросам и внести соответствующие предложения. Этот процесс идет достаточно динамично. Недавно российский министр экономики Максим Орешкин по итогам переговоров в Москве с белорусским коллегой Дмитрием Крутым заявил, что взаимопонимание достигнуто на 90 процентов. Так ли это в действительности - покажет встреча глав правительств двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, которая, предполагается, состоится 21 июня. А уже 25 июня их предложения должны быть положены на стол президентам Беларуси и России.