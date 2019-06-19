Группа "Россия - Исламский мир" представила обновленную стратегию развития

Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" представила в среду обновленную стратегию развития. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, являющийся председателем группы, глава МИД России Сергей Лавров, ведомство которого оказывает огромную поддержку этой общественной организации, порядка 40 послов стран - членов Организации исламского сотрудничества, а также ряд видных общественных и религиозных деятелей.

Как напомнил Минниханов, "численность мусульман в мире сегодня составляет 1,7 миллиарда человек и продолжает неуклонно расти", более 20 миллионов из них живут в Российской Федерации, к тому же в нашей стране есть регионы, где преобладает население, исповедующее ислам. В связи с этим президент России Владимир Путин уделяет большое внимание сотрудничеству с мусульманскими странами. "Группа "Россия - Исламский мир", созданная в 2006 году выдающимся государственным деятелем Евгением Примаковым и первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, оказалась весьма востребованной", - отметил Минниханов, возглавляющий ГСВ с 2014 года. По его словам, "главная задача группы - содействие дальнейшему сближению России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, налаживание контактов с упором на расширение экономического, научно-технического, культурного, гуманитарного сотрудничества". Особое внимание уделяется проведению совместных мероприятий по борьбе с международным терроризмом, противоречащим основополагающим принципам ислама. Поэтому в состав ГСВ помимо представителей Совета Федерации, Госдумы, глав регионов с мусульманской составляющей населения входят как бывшие руководители высокого ранга, так и представители науки, общественности, деловых кругов, а также религиозные деятели 33 мусульманских стран.

Как рассказал Минниханов, только при нем было проведено четыре заседания группы: в Москве, Казани, Грозном и Махачкале - обсуждается возможность организации заседания за рубежом. На протяжении уже 10 лет в Казани проходит экономический саммит. Только в этом году в нем приняли участие почти 4 тысячи человек из 72 стран и 38 российских регионов. "Цифры сами говорят за себя", - с гордостью отметил президент Татарстана, добавив, что это та "площадка, где договоренности переходят в экономическую плоскость". Он обратил внимание, что в последнее время активно ведется работа по производству разнообразной халяльной продукции, пропаганде халяльного образа жизни в сфере медицины, туризма - всего того, что связано с потребностями мусульман. Это открывает прекрасные возможности для различных регионов (и не только мусульманских), которые могут работать по этим стандартам.

"Россия - Исламский мир" участвует в организации различных форумов, конференций, "круглых столов". А лидеры российских регионов, входящих в состав группы стратегического видения, превратились в связующее звено между странами исламского мира и России. "В современных условиях иметь такие связи очень важно для нашего государства", - подчеркнул Минниханов.

Лидеры российских регионов, входящих в состав группы стратегического видения, превратились в связующее звено между странами исламского мира и России

Глава МИД России со своей стороны отметил, что "испокон веков Россия была многоконфессиональным государством, а российские мусульмане наряду с представителями других традиционных религий внесли значительный вклад в обеспечение динамичного, мирного, безопасного развития нашей общей родины, сбережение и приумножение ее исторического и культурно-духовного наследия". "Наши связи с государствами исламского мира уходят корнями в глубину веков и сегодня продолжают поступательно продвигаться в самых разных областях. Нас объединяют твердая приверженность международному праву, принципам равенства и справедливости, взаимного учета интересов, а также уважение культурно-цивилизационной самобытности народов, их естественного стремления самостоятельно выбирать модели политического и социально-экономического развития", - заявил Лавров. Он также обратил внимание на общую для России и стран исламского мира негативную позицию по отношению к шантажу, давлению, угрозам в международной политике, вмешательству в дела суверенного государства. По его словам, все это формирует "прочный фундамент", на котором "следует расширять и углублять многоплановое взаимодействие".

"Шаги российского руководства, направленные на укрепление традиционно дружественных отношений со странами - членами Организации исламского сотрудничества, энергично поддерживаются широкой общественностью, нашими регионами - особенно теми, где значительная часть жителей исповедует ислам. С удовлетворением отмечаем аналогичный настрой и наших партнеров в мусульманских государствах", - отметил Лавров.