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19.06.2019 10:57
Рубрика: Экономика

Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума

Текст: Евгений Гайва
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это максимальные значения за последние пять лет, в течение которых действует продэмбарго. Такие данные приводятся в отчете Национального союза производителей молока (Союзмолоко), с которым ознакомилась "РГ".

В частности, в этом году максимальных с 2014 года показателей достиг импорт сливочного масла, сыров и творога. А вот зарубежные поставки кисломолочных продуктов, сухого цельного молока и мороженого за первые четыре месяца 2019 года вообще вышли на исторический максимум.

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Ввозят в Россию молочные продукты из Новой Зеландии и Латинской Америки. Но при этом они все равно дешевле российских.

"Росту импорта молокоемких продуктов способствует слабая позиция российских производителей готовой продукции в ценовой конкуренции с импортом. Сравнительно высокая стоимость сырого молока и часто недостаточная эффективность переработки значительно увеличивают себестоимость готовой продукции, в результате даже при конкурентных ценах на сырье готовая продукция российского производства в отдельных случаях оказывается дороже импортной", - говорится в отчете.

Такой ускоренный рост импорта в начале года объясняется несколькими факторами, пояснил "РГ" генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. Во-первых, по его словам, укрепление рубля делает импорт более конкурентоспособным. Во-вторых, происходит замена импорта аналоговых сыров с растительными жирами на традиционные сыры, и в молочном эквиваленте это оказывает статистическое влияние на рост объема ввоза.

Третья причина - повышенный спрос на молочные жиры (сливочное масло) на внутреннем рынке из-за усиления борьбы с фальсификатом. В молочном эквиваленте это также вносит большой вклад в общий рост объемов импорта.

Фото: Анна Скрипка/РГ
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В перспективе, прогнозируют в Союзмолоко, рост производства сырья, умеренный внутренний спрос и развитие экспорта будут способствовать сокращению импорта и увеличению собственного производства молочной продукции.

В Минсельхозе России признают, что по молоку наблюдается отставание от значений продбезопасности. "Однако эффективная реализация мер господдержки, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, проведение технологической модернизации и совершенствование племенной работы, позволила увеличить производство сырья в хозяйствах всех категорий в 2018 году на 1,5 процента к уровню 2017 года, до 30,6 миллиона тонн", - заявили в ведомстве 19 марта. Минсельхоз рассчитывает на продолжение позитивного тренда и достижение показателей продовольственной безопасности по молоку в течение ближайших 7-8 лет.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Доктрина продовольственной безопасности
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