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19.06.2019 17:24
Рубрика: В мире

Черный флаг - только исключение

Текст: Юрий Когалов
Испания в очередной раз заняла первое место в мире по количеству пляжей, получивших "голубые флаги". В этом году знаком качества отмечены 566 пляжей, 89 портов и 5 причалов, как расположенных на морском побережье, так и находящихся внутри страны.

Чтобы соответствовать столь высокой оценке, пляж, порт или причал должны соблюдать требования по качеству воды, предоставлять отдыхающим соответствующую информацию, иметь раздевалки, души, туалеты, спасательное оборудование, обеспечить доступ для инвалидов (всего около трех десятков критериев).

Фото: Sotheby‘s
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Руководство городов прикладывает неимоверные усилия, чтобы иметь возможность поднять "голубой флаг" на берегу. Однако получается это далеко не у всех.

Остальные три тысячи пляжей, которые существуют в Испании, по тем или иным причинам не смогли завоевать эту престижную награду. Обычно им не хватает различных удобств, так как чистота воды редко вызывает сомнения. По оценкам Европейского агентства по окружающей среде, 92,2 процента испанских пляжей являются превосходными. Правда, его специалисты оценивают воду лишь на наличие некоторых видов опасных бактерий.

"Черных флагов" в этом году "удостоились" лишь 48 мест в Испании (менее 0,5 процента). В основном они расположены возле промышленных зон, портов, там, где происходит эрозия береговой линии, растут города, возникали проблемы с очисткой сточных вод, а также из-за чрезмерного количества туристов, оставляющих после себя различный мусор.

В мире Европа Испания
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