Принят Государственной Думой 30 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 июня 2019 года

Статья 1

Пункт 1 статьи 61 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2017, N 52, ст. 7920) дополнить абзацем следующего содержания:

"Признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации могут быть установлены базовым стандартом, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".".

Статья 2

Статью 3 Федерального закона от 20 декабря 2017 года N 397-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и статью 3 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 52, ст. 7920) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Лица, осуществляющие деятельность, предусмотренную статьей 61 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", на день вступления в силу настоящего Федерального закона, должны быть включены в единый реестр инвестиционных советников до 1 июля 2019 года или прекратить осуществление такой деятельности.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин