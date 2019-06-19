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19.06.2019 17:12
Рубрика: Общество

Наедине с единым

ЕГЭ может стать испытанием индивидуальным
Текст: Мария Агранович
Власти предлагают перевести ЕГЭ и ОГЭ (аналог единого для девятиклассников) в компьютерный вид. Об этом говорится в докладе Правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. Что это значит?
Если у каждого сдающего ЕГЭ будет свой вариант, это снимет проблему списывания и "сливов" в интернет. Фото: Сергей Михеев/РГ Если у каждого сдающего ЕГЭ будет свой вариант, это снимет проблему списывания и "сливов" в интернет. Фото: Сергей Михеев/РГ
Если у каждого сдающего ЕГЭ будет свой вариант, это снимет проблему списывания и "сливов" в интернет. Фото: Сергей Михеев/РГ

Авторы доклада считают, что "виртуализация" госэкзаменов сделает их более индивидуальными. Ведь в этом случае будут использоваться технологии искусственного интеллекта, который сгенерирует каждому участнику свой уникальный вариант КИМ. Это поможет решить проблему списываний и "сливов", когда уже решенные варианты заданий выкладываются в Сеть еще до окончания экзамена.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В Госдуме предложили закупать "правильные" ручки для ЕГЭ

В Федеральной службе по надзору в сфере науки и образования технологию автоматического подбора индивидуальных вариантов КИМ считают вполне перспективной: вместе с Федеральным институтом педагогических измерений ведомство работает над вариантами ее использования. А как готовят материалы ЕГЭ сегодня?

- Разработчики составляют линии заданий с определенными характеристиками в соответствии со спецификацией, - пояснили в пресс-службе Рособрнадзора. Затем они проходят экспертизу и корректорскую правку.

Далее из этих заданий формируются варианты контрольных измерительных материалов для разных часовых поясов и дней проведения экзамена. У всех вариантов - одинаковый уровень сложности, но разные задания. "Сбойка" вариантов - автоматическая, после они случайным образом распределяются по часовым поясам, периодам и дням экзамена.

Для того чтобы КИМы выпадали индивидуально для каждого ученика и непосредственно в пункте проведения экзамена, потребуется серьезная "оборона" от хакеров: защищенные каналы связи и расширение банка заданий. Эксперты гарантируют в этом случае абсолютную защиту от утечки информации: варианты для каждого участника будут генерироваться непосредственно перед началом экзамена.

Технология индивидуального подбора заданий была протестирована в этом году во время Всероссийских проверочных работ в четвертых классах

Кстати, технология уже была протестирована в этом году во время Всероссийских проверочных работ в четвертых классах. Частично используется в ОГЭ. Но массовое внедрение такого способа сдачи ЕГЭ возможно только после многократных масштабных апробаций, отметили в Рособрнадзоре.

Комментарий

Ирина Абанкина, директор Института развития образования ВШЭ:

- Я сторонник перехода на сдачу ЕГЭ в электронном формате с использованием искусственного интеллекта. Важно, что при этом есть шанс перейти на персонализацию заданий, которые будут известны только с началом самого экзамена. Каждый пишет только свой вариант. И даже если потом что-то окажется в Сети, при необходимости можно будет выяснить, чья это работа. Персональное задание - персональная ответственность. Кстати, программы искусственного интеллекта помогут не только составить варианты КИМов, но и оценивать их.

Такая технология может использоваться не только в ЕГЭ, но и просто в процессе обучения в школе или вузе. Надеюсь, что будут разработаны системы идентификации, которые смогут гарантировать: каждый сдает свой вариант за себя, а не за кого-то еще. Такие случаи известны: и студенты, и сами школьники умудрялись писать экзамен "за того парня".

Общество Образование ЕГЭ в России
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