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19.06.2019 20:20
Рубрика: Общество

Как лечиться бесплатно в отпуске

Текст: Ирина Невинная
Страховые медицинские организации, работающие в системе ОМС вместе с Фондом ОМС, подготовили памятку для россиян, собирающихся в отпуск в другой регион страны. Чтобы в случае, если потребуется медицинская помощь, можно было обратиться к врачам бесплатно, нужно обязательно иметь при себе полис ОМС - он дает право лечиться в рамках базовой программы на всей территории страны, вне зависимости, откуда приехал гражданин.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В памятке сформулированы главные правила, как должен действовать отпускник.

1. Собираясь в отпуск (или командировку) в другой регион, нужно проверить, действует ли там ваш полис ОМС, позвонив на горячую линию своей страховой медорганизации (той, которая выдавала полис).

2. Если полис ОМС оказался недействительным, необходимо оформить новый, обратившись в любую страховую медицинскую организацию, работающую в системе ОМС.

3. Не забыть взять с собой полис в поездку вместе с паспортом.

Фото: Reuters
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"Полис ОМС является вашим идентификатором в системе ОМС и гарантируют получение медицинской помощи. Если вы заболели в поездке, помните, что, находясь в другом городе или регионе, вы сохраняете право на получение всех видов медицинской помощи", - говорится в документе.

Отказ в предоставлении экстренной, неотложной или плановой медицинской помощи, входящей в Базовую программу ОМС, обоснованный тем, что гражданин получил полис ОМС в другом регионе, - неправомерен. В случае отказа нужно обратиться в страховую медицинскую организацию по круглосуточной "горячей" линии. Номер телефона указан в полисе, в памятке к ниму, а также на официальном сайте страховщика. Эксперты, подготовившие памятку, советуют уточнить нужный номер заранее и записать его, чтобы он всегда был под рукой.

Кстати

ТОП-10 проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются граждане России во время отпуска:

1.      Травмы, раны и укусы; 
2.      Солнечные ожоги и тепловые удары;
3.      Пищевые отравления, заболевания желудочно-кишечного тракта;
4.      Острые инфекции верхних дыхательных путей (простуды);
5.      Клещевой энцефалит, обострение герпеса;
6.      Обострения стоматологических заболеваний;
7.      Обострения сердечно-сосудистых заболеваний;
8.      Аллергические реакции;
9.      Инородные тела ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта, глаз;
10.    Проблемы, связанные с акклиматизацией.  

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