Наш репортер участвовала в старинном славянском обряде

Древний славянский обряд возродили в агрогородке Меркуловичи Чечерского района более 30 лет назад. С тех пор каждый год на Троицу молодую девушку наряжают кустом, поют уникальные песни, пускают по воде венки и проходят под связанными березками. Все для того, чтобы на огороде уродило, счастье не покидало дом, а близкие жили без ссор.

Люди верят в троицкий венок, он действительно приносит удачу. Фото: Иван Яриванович

...Кленовые и липовые ветки связаны в огромные охапки и нашиты на ленту. Такую специальную "юбку" для героини праздника мастерили всем Меркуловичским центральным сельским Домом культуры. Именно его сотрудники - хранители и организаторы народных обрядов. В самой деревне уже не осталось старожилов, которые бы своими глазами видели аутентичное "вождение куста".

Исполнительницу главной роли отбирают тщательным образом, поясняет директор Дома культуры Ольга Демидова:

- Это должна быть самая положительная во всех отношениях девушка, которая ведет себя прилично, не сквернословит и добродушна ко всем.

В этом году честь стать героиней праздника выпала девятикласснице Виктории Яшковой. Она и с людьми приветлива, и в учебе преуспела. Собирается поступать в одно из минских учебных заведений. В какое - вслух не говорит, но об этом обязательно загадает желание у реки.

Вика с радостью надевает лиственный наряд, несмотря на жару. Голову украшает роскошный венок с цветами. Баянист растягивает меха - и праздничная процессия начинает обход деревни. Здесь сохранились даже собственные уникальные песни:

- Ой, Троица, Троица, Святая Богородица. А в наших Меркуловичах хорошо ходят, хорошо куста водят...

Многолюдная процессия занимает всю проезжую часть, машины уважительно притормаживают и скромно двигаются по обочине. Некоторые авто с российскими номерами даже остановились, водители спешат заснять необычное действо на телефон.

По традиции куст и сопровождающие обходят дома, желая всех благ, процветания и хорошего урожая. А хозяйки торопятся вынести гостям щедрое угощение. Лариса Ковалева встречает процессию вместе с соседками.

- На Троицу у нас всегда был праздник. На столе должно быть много зелени: лук, укроп - у кого что есть. Обязательно жареная яичница.

На выставленном у дороги столе - и блинцы-налистники, и свои овощи, и сало. Пока вокруг куста водят хороводы, местные женщины проводят гастрономический ликбез:

- Ты бери кусок яичницы побольше - чтоб жених хороший был. Эти мелкие остатки только нам, старикам, сгодятся!

Но самое главное - пожелание славного урожая. Дамы, боясь сглазить, признаются: в прошлом году после вождения куста и капуста вширь пошла, и огурцы уродились.

Обойдя деревню, куст и разросшаяся компания двигаются к реке. Там на большой кленово-липовый венок повязывают красные ленточки. Каждый узелок - сокровенное желание: о дожде, который напитает долгожданной влагой огороды, о здоровье близких... И конечно, желания нынешних выпускников - о поступлении в вузы. Руководительница народного ансамбля Валентина Леончикова признается:

- На прошлое "Вождение куста" "загадала" внука, и вот недавно в семье появился малыш! Люди верят в троицкий венок, он действительно приносит удачу.

В руки кусту дают хлеб и соль, венок с желаниями трижды надевают на героиню праздника, а затем дружно спускают его на воду. Местные на берегу перешептываются: дальнейшая судьба венка неизвестна, неделя-то русалочья! Троицкий хлеб разделяют между всеми участниками обряда, присоединяются даже рыбаки, чей потенциальный улов спугнули урожайные песни.

В деревню возвращаются лесной тропинкой, над которой верхушками связаны две молодые березки. Обряд кумления - еще одно символическое действо. Люди просят друг у друга прощения, трижды целуются и вместе проходят через березовые воротца. И напоследок прямо на улице накрывается общий стол, куда местные хозяйки сносят угощения.