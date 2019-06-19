Косачев рассказал, как Россия планирует восстанавливать свои права в ПАСЕ

Совет Федерации делегирует 14 сенаторов на июньскую сессию Парламентский ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где Россия будет добиваться полного восстановления своих полномочий и исключения из регламента организации любых дискриминационных механизмов. Как именно российские парламентарии будут действовать, рассказал журналистам глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"Синхронно приняты решения руководящих органов Государственной думы, Совета Федерации, советов двух палат о формировании персонального состава делегации Федерального собрания для участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы", - рассказал он журналистам.

В сенаторской части делегации будет 14 представителей от всех десяти комитетов верхней палаты во главе с первым зампредом комитета СФ по международным делам Сергеем Кисляком.

Российские парламентарии отправятся в Страсбург 24 июня, когда состоится заседание, на котором должна быть одобрена резолюция о недопустимости лишения национальных делегаций трех основополагающих прав - голосовать, выступать и быть представленными в ПАСЕ. Если резолюция будет принята, то ассамблея признает ошибочность своих дискриминационных действий, а Россия сможет официально запросить подтверждение полномочий.

По словам Косачева, этот вопрос может быть внесен в повестку уже на следующий день, 25 июня. И тут возможны два варианта - полное подтверждение или так называемые вторичные санкции, т.е. запрет на участие в мониторинговых миссиях, на право входить в руководящие органы, на право выступать в качестве докладчика. Сенатор пояснил, что даже при одобрении резолюции сохраняется возможность поставить оспорить полномочия любой национальной делегации, если за это выступят 30 парламентариев из пяти стран.

Россияне своих оппонентов знают поименно и не исключают, что такое количество в зале заседаний найдется. Тем не менее, делегация Федерального Собрания намерена до конца бороться за полное восстановление прав. В случае оспаривания полномочий российская делегация будет настаивать на том, чтобы окончательное решение по этому вопросу было принято не позднее утра 26 июня, поскольку в этот день пройдут выборы генерального секретаря Совета Европы. После восстановления своих прав Россия продолжит бороться за то, чтобы из регламента ассамблеи была исключена возможность лишения национальных делегаций любых, даже самых незначительных полномочий по политическим мотивам. Конечная цель - к началу 2020 года, когда все национальные делегации будут запрашивать подтверждение полномочий, добиться исключения из регламента возможности любых санкций.

Напомним, Россия с января 2016 года не формирует делегацию в ПАСЕ, а с 2017 года также не оплачивает свой ежегодный взнос в бюджет Совета Европы.