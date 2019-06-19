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19.06.2019 17:02
Рубрика: Власть

Кремль: Власти регионов начали решать проблемы до "Прямой линии"

Текст: Айсель Герейханова

В этом году проблемы, с которыми жители России обращаются к Владимиру Путину, начинают решаться еще до "Прямой линии". Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью "Первому каналу". "В этом году все начинает сдвигаться с мертвой точки до озвучивания президенту. То есть стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры. Это очень позитивно", - сказал он.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Более миллиона вопросов поступило к "Прямой линии" с Путиным

Представитель Кремля также рассказал, как президент готовится к "Прямой линии". По его словам, последние дни он традиционно посвящает тому, чтобы "овладеть тем массивом справочных материалов, которые каждый раз готовятся ему ведомствами, то есть происходит такой апдейт информации". "И на основе этого потом мы пытаемся понять, есть ли у нас точная информация о той или иной проблеме или нет", - пояснил Песков.

Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфир завтра в 12.00 по Москве и будет транслироваться телеканалами "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Власть Работа власти Президент Президент Администрация Президента "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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