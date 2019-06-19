Лавров: Перспектива Нормандского формата зависит от договороспособности Украины

Прежде, чем организовывать новую встречу в нормандском формате (Россия, Франция, ФРГ, Украина), надо убедиться в том, что Украина договороспособна, заявил 19 июня на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В частности, глава МИД отметил, что украинская сторона не исполняет договоренности, достигнутые на встречах первых лиц в 2015 и 2016 годах.

Теперь, по его словам, надо понять, насколько склонна договариваться новая власть в Киеве, и уже исходя из этого назначать встречи в нормандском формате.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что готовы оказывать содействие налаживанию диалога между Киевом и Москвой.

Новый президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что хотел бы провести встречу как можно скорее.