Лавров заявил о закрытой теме шпионажа между Швейцарией и Россией

Товарооборот России и Швейцарии составил 7,5 миллиарда долларов в 2018 году, это на 20 процентов больше, чем годом ранее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.

Кроме того, стороны подтвердили, что готовы развивать отношения во всех сферах, а также подчеркнули, что муссировавшаяся в конце прошлого года тема шпионажа тогда же была закрыта.

Лавров отметил, что на неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, которая намечена на 9 июля в Высоких Татрах в Словакии, председательствующей сейчас в этой организации, Москва и Берн постараются направить дискуссию "в конструктивное русло".

Видео: RT