Льготникам упростят оформление билетов на поезд

Соглашение о сотрудничестве в сфере информационного взаимодействия подписали 19 июня в рамках проходящего в Москве третьего Форума социальных инноваций регионов председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов и председатель правления компании "Российские железные дороги" Олег Белозёров.

Одним из направлений сотрудничества между ПФР и РЖД станет упрощение процедуры оформления проездных документов для людей, пользующихся льготами, сообщает Пенсионный фонд России. В ведомстве "Российской газете" уточнили, что в рамках пилотного проекта речь идет только о получателях набора социальных услуг, финансируемого из средств Пенсионного фонда России. Сегодня порядка 15 миллионов россиян являются получателями таких услуг - это инвалиды, ветераны, многодетные, малообеспеченные семьи и другие категории. Люди ежегодно могут получать денежную компенсацию или пользоваться правом льготного проезда и рядом других соцуслуг (в частности, санитарно-курортным лечением).

Пилотный проект будет реализовываться в АО "Северо-Западная пригородная перевозочная компания", уточняет РЖД. Сначала в упрощенном порядке попробуют оформлять пригородные билеты. Льготник должен будет предъявить кассиру цифровую социальную карту. Далее система автоматически обратится в распределенную сеть (блокчейн) и в режиме онлайн проверит наличие льготы у гражданина. После подтверждения автоматически будет оформлен льготный билет. Одновременно информация о стоимости поездки отправится в органы государственной власти, ПФР, РЖД для того, чтобы перевозчик смог получить компенсацию за перевозку льготников.