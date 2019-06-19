Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 148-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Принят Государственной Думой 29 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 июня 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4342; N 44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 51; 2018, N 31, ст. 4838; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8424; 2019, N 16, ст. 1817) следующие изменения:

1) в статье 8:

а) в части 2 слова "частями 41 и 5" заменить словами "частью 41";

б) часть 5 признать утратившей силу;

2) пункт 38 части 1 статьи 12 признать утратившим силу;

3) пункт 3 части 7 статьи 14 признать утратившим силу.

Статья 2

Лицензии на осуществление деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей, выданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, прекращают свое действие.

Президент Российской Федерации В. Путин