Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 148-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Новости

Обвиняемой в теракте в метро Петербурга вызвали "скорую" в суд 19:41
Защитник Патрик Херсли покинул ХК СКА 19:28
Шарапова выиграла в первом матче с января 2019 года 19:24
Работникам хлебокомбината в Подмосковье погасят долги по зарплате 19:16
В Луганске заработал Центр содействия оформлению гражданства России 19:10
В Петербург завезли аргентинские мандарины с плодовой мухой 19:09
Под Калининградом машина с пятью детьми врезалась в дерево 19:06
Названы города с самыми просторными квартирами на продажу 18:56
Чили заказала дополнительные российские амфибии Бе-200ЧС 18:56
В Крыму завели дело по факту гибели 17-летнего биатлониста 18:38
Внедорожник Rezvani Tank полностью оправдает свое название 18:30
В Японии в результате мощного землетрясения пострадали четыре человека 18:26
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу контракту на транзит 18:20
Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА 18:16
В Петрозаводске чайки атаковали посетителей детского сада 18:14
В Калининграде преступник заснул в обворованном автомобиле 18:09
Испанские депутаты лишились возможности въехать в центр Мадрида на авто 18:06
МЭР: Длинные майские праздники привели к замедлению промпроизводства 18:06
В Татарстане осудили грабителей, убитых при нападении на бизнесмена 18:06
Перекрестный год России и Китая пройдет в 2020 году 18:03
General Motors может воскресить легендарный Hummer 18:00
В Сочи стройкомпанию будут судить за мошенничество на 77 млн рублей 17:53
В МИД РФ ответили на призывы запретить доступ к сайту Sputnik Литва 17:49
"Локомотив" пополнился футболистом олимпийской сборной Бразилии 17:47
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку-2" 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19 июня 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(7888)

Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 148-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Дата подписания 17 июня 2019 г.
Опубликован 19 июня 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Принят Государственной Думой 29 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 июня 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4342; N 44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 51; 2018, N 31, ст. 4838; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8424; 2019, N 16, ст. 1817) следующие изменения:

1) в статье 8:

а) в части 2 слова "частями 41 и 5" заменить словами "частью 41";

б) часть 5 признать утратившей силу;

2) пункт 38 части 1 статьи 12 признать утратившим силу;

3) пункт 3 части 7 статьи 14 признать утратившим силу.

Статья 2

Лицензии на осуществление деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей, выданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, прекращают свое действие.

Президент Российской Федерации В. Путин