"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Хуаном Матой

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с испанским полузащитником Хуаном Матой. По условиям договора игрок проведет в клубе еще как минимум два года. Контракт с испанцем заключен на два года с возможностью его продления еще на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

"Для меня огромная честь продолжить представлять этот удивительный клуб и наших невероятных фанатов. Я был в "Манчестер Юнайтед" в течение пяти лет, и я с гордостью называю "Олд Траффорд" своим домом. Я с нетерпением жду работы с Оле Гуннаром Сульшером и его фантастическим тренерским штабом. Взгляд на развитие клуба у них действительно впечатляющий, и я счастлив, что буду частью этого", - сказал испанец.

"Хуан настоящий профессионал и один из самых интеллигентных игроков из тех, с кем мне приходилось работать", - сказал Сульшер. - Уверен, что с его помощью наши молодые игроки сумеют раскрыть свой потенциал в ближайшие годы".

За время пребывания в "МЮ" Мата выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Европы УЕФА и Суперкубок Англии.