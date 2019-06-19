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19.06.2019 19:50
Рубрика: Спорт

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Хуаном Матой

Текст: Максим Домчев

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с испанским полузащитником Хуаном Матой. По условиям договора игрок проведет в клубе еще как минимум два года. Контракт с испанцем заключен на два года с возможностью его продления еще на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

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"Для меня огромная честь продолжить представлять этот удивительный клуб и наших невероятных фанатов. Я был в "Манчестер Юнайтед" в течение пяти лет, и я с гордостью называю "Олд Траффорд" своим домом. Я с нетерпением жду работы с Оле Гуннаром Сульшером и его фантастическим тренерским штабом. Взгляд на развитие клуба у них действительно впечатляющий, и я счастлив, что буду частью этого", - сказал испанец.

"Хуан настоящий профессионал и один из самых интеллигентных игроков из тех, с кем мне приходилось работать", - сказал Сульшер. - Уверен, что с его помощью наши молодые игроки сумеют раскрыть свой потенциал в ближайшие годы".

За время пребывания в "МЮ" Мата выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Европы УЕФА и Суперкубок Англии.

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