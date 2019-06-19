Новости

СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте 15:23
Дочь Алсу и Ержан Максим представили песню о любви 15:17
Фото: На берег Волги выбросило огромного мертвого сома 15:16
Роспотребнадзор: Обед на веранде кафе может быть приправлен свинцом 15:15
В Омске пожарные спасли детей, ставших героями пугающего видео 15:15
На Кубани врачи спасли беременную с опасной патологией 15:14
Томские ученые будут тренировать мышей-диабетиков 15:11
В Ростове вынесли приговор офицеру спецназа, убившему жителя КБР 15:06
Глушаков: Ухожу ради "Спартака", для меня клуб важнее карьеры 15:05
На Кубани после ДТП с автобусом госпитализировано пять человек 15:00
В "Яндекс. Такси" можно будет слушать свою музыку 14:55
В Башкирии произошел крупный пожар в производственном цехе 14:52
ЦСКА выкупил у "Эвертона" права на Влашича 14:50
Летчики Балтфлота провели ночную дозаправку самолетов в воздухе 14:49
Российские физики назвали лучший материал для обшивки спутников 14:48
Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции 14:47
Вышел трейлер боевика Бессона про русскую модель-киллершу 14:47
Под Калугой задержаны подозреваемые в гибели трех человек на пожаре 14:44
Депутат Верховной рады Тымчук погиб во время чистки наградного оружия 14:42
ООН сообщила о рекордном числе беженцев в мире 14:41
Калининградец создал в подвале мастерскую по производству взрывчатки 14:40
Boeing заключил первый за три месяца контракт на поставку 737 MAX 14:35
В Минкульте началась защита новых кинопроектов 14:26
В Крыму ради наполнения Межгорного водохранилища пустят реки вспять 14:24
В Сибири нашли средство против устойчивого к химиотерапии рака 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
19.06.2019 14:47
Рубрика: Власть

Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции

Текст: Владимир Кузьмин

Регионам сократят возможности для повышения стоимости коммунальных услуг выше уровня инфляции.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит изменения в основу формирования индексов для повышения платы граждан за коммунальные услуги. Оно позволит более жестко контролировать цены, не допуская их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Минфин разъяснил, что включается в налог с дохода от сдачи жилья

Сегодня для субъектов Федерации устанавливается предельный индекс роста оплаты услуг ЖКХ, но есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы повышать. "Далеко не все эти основания справедливы, - заявил глава кабинета министров на совещании о достижении национальных целей развития в сферах экономики и жилищном секторе. - Теперь таких оснований в соответствии с этим документом стало меньше". Тарифные дисбалансы не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей, добавил он.

К тому же регионам придется согласовывать повышенный рост тарифов с Федеральной антимонопольной службой.

Власть Работа власти Экономика ЖКХ Правительство Председатель Правительства Регулирование тарифов в ЖКХ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал про огромный интерес к "Прямой линии"
Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Денис Глушаков официально покинул "Спартак"
За махинации с оборонным заказом оштрафуют на полмиллиона