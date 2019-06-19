Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции

Регионам сократят возможности для повышения стоимости коммунальных услуг выше уровня инфляции.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит изменения в основу формирования индексов для повышения платы граждан за коммунальные услуги. Оно позволит более жестко контролировать цены, не допуская их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.

Сегодня для субъектов Федерации устанавливается предельный индекс роста оплаты услуг ЖКХ, но есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы повышать. "Далеко не все эти основания справедливы, - заявил глава кабинета министров на совещании о достижении национальных целей развития в сферах экономики и жилищном секторе. - Теперь таких оснований в соответствии с этим документом стало меньше". Тарифные дисбалансы не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей, добавил он.

К тому же регионам придется согласовывать повышенный рост тарифов с Федеральной антимонопольной службой.