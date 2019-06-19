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19.06.2019 12:39
Рубрика: Экономика
Проект: Фонд развития современной дипломатии

Международный центр исследования санкций оценит убытки от санкционных режимов

Международный центр исследования санкций (МЦИС), учрежденный Фондом развития современной дипломатии, поможет государствам и бизнесу подсчитать убытки, понесенные из-за экономических санкций, и возместить через международные арбитражные суды причиненный ущерб.
Фото: Фонд развития современной дипломатии Фото: Фонд развития современной дипломатии
Фото: Фонд развития современной дипломатии

Соответствующие соглашения о начале работы международного экспертного Центра в мае 2019 года подписали заинтересованные эксперты, политики, юристы, бизнесмены и общественные деятели России, Австрии и Германии.

"Мы не просто изучаем влияние экономических санкций на бизнес и общество, но и готовим экспертное заключение об убытках, которые понесли объекты санкционных режимов. Именно на основе таких материалов и будет создаваться основание для оспаривания санкций в международных судах. Центр ставит перед собой амбициозную цель - возмещение убытков, которые понесли объекты санкционных режимов, а в перспективе, и полная отмена экономических санкций", - заявил президент Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян.

В рабочую группу по изучению экономических санкций вошли депутаты, экономисты, топ-менеджеры банков, экс сотрудники судов и прокуратуры и юристы из Австрии, США, России, Германии и других стран. "Это команда, которая имеет опыт и лоббистский инструмент для полной отмены санкций против частных компаний, государственных корпораций и физических лиц", - отметил Петросян.

В мае 2019 года к общественной инициативе Фонда присоединились эксперты из Австрии и Германии, на очереди подписание аналогичных соглашений с ведущими экспертами США, Франции, Италии, Польши, Швейцарии, Черногории, Сербии и др.

Двухлетний подготовительный этап реализации инициативы показал, что в отмене санкций заинтересованы не только представители стран и компаний, против которых введены санкции, но и их партнёры. Так, депутат Бундестага Робби Шлунд заявил, что одна из причин популярности партии "Альтернатива для Германии" - это требование о снятии санкций против России.

"Немецкие граждане, в первую очередь средний бизнес, очень сильно пострадали от антироссийских санкций, которые были навязаны Германии Евросюзом и США. Эти действия сильно ударили по предпринимателям и снизили доходы немцев. Мы заинтересованы не только в снятии санкций, но и в возмещении потерь и убытков. Именно поэтому мы видим стратегическим приоритетом сотрудничество с Международным центром исследования санкций" - сказала Робби Шлунд по итогам подписания с Фондом меморандума о сотрудничестве.

В свою очередь, управляющий директор Фалькон банка (Швейцария) Мария Спарталис обращает внимание, что риск мирового финансового кризиса увеличивает давление санкционных режимов.

"Я приняла решение войти в экспертный состав Центра, чтобы участвовать в процессе снятия санкций. Наши клиенты существенно пострадали, сокращаются инвестиции. По сути, мы наблюдаем за новым финансовым кризисом и нужно всеми силами противостоять этой катастрофе" - подчеркнула Мария Спарталис.

Член экспертного совета, Милош Ивкович, ведущий специалист международного права, консультирующий лидеров международного бизнеса и государственных структур по стратегическим вопросам, связанным с защитой инвестиций и способами минимизации юридической ответственности, отметил, что для противодействия экономическим санкциям важно задействовать не только официальные каналы, но и возможности общественной дипломатии.

"Обширные связи Фонда развития современной дипломатии позволяют не только привлечь лучших экспертов в МЦИС, но и привлечь разносторонние действенные механизмы по противостоянию санкционным режимам", - заявил Милош Ивкович.

Экономика
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