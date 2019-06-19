Microsoft впервые с 1994 года добавит на клавиатуру новую кнопку

Общий внешний вид клавиатуры для компьютеров с Windows не менялся с 1994 года, когда на раскладке появилась одноименная клавиша. И вот спустя 25 лет кое-что на привычной клавиатуре может измениться.

Microsoft планирует добавить на клавиатуру новую клавишу - Office. Она предназначена для взаимодействия с одноименным приложением и позволит использовать различные сочетания клавиш для выполнения разных действий, включая обмен файлами, пишет The Verge.

Но после появления новой клавиши больше их на клавиатуре не станет. Office заменит правую клавишу Windows. Впрочем, на клавиатурах ноутбуков кнопка Office, скорее всего, окажется дополнительной - на усеченных раскладках правой Win-клавиши нет.

Революционное нововведение пока только обсуждается - компания проводит опросы среди ведущих тестеров, а также собирает отзывы пользователей. Поддержка новой клавиши, вероятнее всего, имеется в майском обновлении Windows 10.