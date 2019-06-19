МИД Беларуси уточнил, кого из высоких гостей ожидают на Европейских играх

За два дня до старта II Европейских игр в белорусской столице представитель МИД Анатолий Глаз сообщил, что ряд делегаций планируют участие в церемонии открытия на высшем и высоком уровнях.

Среди высокопоставленных гостей Глаз назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Грузии Саломе Зурабишвили, лидера Молдавии Игоря Додона и президента Сербии Александра Вучича, председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. "Мы также ожидаем главу Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова", - уточнил дипломат.

Белорусский дипломат, которого цитирует БЕЛТА, особо отметил, что континентальные состязания не только очень важны для страны, но и для континента являются "одним из крупнейших мультиспортивных форумов". Участие в нем планируют принять руководители ряда международных и региональных организаций, в том числе генеральный секретарь Центрально-Европейской инициативы Роберто Антонионе, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Нады Аль-Нашиф, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора.

В Минске на открытии Игр среди зарубежных гостей ожидают также делегации Великобритании и Венгрии, которые возглавят уполномоченные лица - государственный министр по торговой политике Великобритании Джордж Холлингбери, министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Помимо четырех тысяч спортсменов из 50 государств, уточнили в МИД РБ, II Европейские игры привлекли внимание более тысячи журналистов. В различных мероприятиях во время спортивного форума планируют принять участие около 20 делегаций на уровне руководства спортивных ведомств, президенты и генеральные секретари более сорока национальных олимпийских комитетов стран Европы, руководство международных и европейских спортивных федераций.

На брифинге в МИД 19 июня дипломаты и представители международных организаций будут проинформированы о порядке посещения II Европейских игр. Агентство уточняет, что зарубежным представителям будет предоставлена полная информация о мерах безопасности, которые предпринимаются на спортивных объектах и другие актуальные вопросы, представляющие интерес для иностранных гостей.