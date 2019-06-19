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19.06.2019 12:21
Рубрика: В мире

МИД: Россия призывает все стороны ядерной сделки к сдержанности

Текст: Александр Саможнев
Россия призывает все стороны ядерной сделки, в том числе и Иран, к сдержанности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

По словам высокопоставленного дипломата, "не нужно повышать ставки", имея в виду, решение иранской стороны не продлевать двухмесячный срок для стран-участниц соглашения по исполнению своих обязательств. "Но мотивы, побудившие Иран к таким действиям, нам понятны", - добавил Рябков.

СМИ: Помпео предупредил Иран о военном ответе со стороны США

Сергей Рябков отметил, что действия Ирана по ядерной сделке носят вынужденный и, главное, обратимый характер. Москва во многом разделяет разочарование Тегерана в связи с отсутствием адекватной реакции на настоятельные просьбы учесть озабоченности по поводу пробуксовки СВПД в части практической отдачи от ядерной сделки.

Заместитель главы МИД РФ также указал, что Россия призывает все вовлеченные стороны, включая Иран, воздержаться от шагов, ведущих к дальнейшему осложнению ситуации. Кроме того, Рябков призвал США немедленно вернуться к выполнению всех обязательств по СВПД и резолюции СБ ООН 2231, а также снять все восстановленные ими с мая 2018 года санкции против Ирана.

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