Минобороны не будет менять правила присвоения звания "старший лейтенант"

Новости

В Подмосковье развалился автомобильный мост 13:54
Новый президент Сальвадора раздает указы через Twitter 13:52
Данила Козловский: Не боюсь сравнений с "Чернобылем" HBO 13:42
Опрос: Большинство россиян не одобряют роскошные выпускные 13:39
Фонд оплаты труда помощников парламентариев увеличили 13:35
Самый дорогой перелет обошелся почти в 700 тысяч рублей 13:30
В Удмуртии мужчина убил ножом посетителя кафе 13:30
Неймар сообщил президенту "ПСЖ" о намерении вернуться в "Барселону" 13:27
Восемь женщин обвинили создателя "Мастеров ужасов" в изнасилованиях 13:22
Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер 13:20
СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве 13:11
Москва настаивает на подтверждении прав российской делегации в ПАСЕ 13:11
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку 13:05
Жители Волгоградской области задержаны за хищение нефти на 1,2 млн 12:59
Ученые Союзного государства формируют новый пакет совместных программ 12:58
В Прикамье полицейского заподозрили в избиении человека 12:55
В Чечне суд оштрафовал блогершу за стрельбу из автомата 12:51
В Кремле констатировали полную стагнацию выполнения Минских договоренностей 12:50
Москвичи решат, где ярмарки выходного дня будут работать круглый год 12:29
В Москве пересчитают объекты культурного наследия 12:25
Александр Беглов получил "Единую карту петербуржца" 12:24
Филипп Киркоров выложил видео "жесткой" посадки самолета 12:23
Власти США конфисковали на корабле в Филадельфии кокаин на $1 млрд 12:22
Жителя Кубани оштрафовали на 500 тысяч за ловлю креветок 12:19
В Петербурге коллекторы требовали долг с семьи умершего 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 российских вузов
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
19.06.2019 13:44
Рубрика: Власть

Минобороны не будет менять правила присвоения звания "старший лейтенант"

Текст: Александр Степанов
Министерство обороны РФ не планирует вносить изменения в правила присвоения воинского звания "старший лейтенант". Как подчеркнули в военном ведомстве, никаких нормативных правовых актов или предложений, которые вносят изменения в имеющийся порядок присвоения званий, не разрабатывалось и не планируется.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Там пояснили, что сейчас правила получения "звездочек" на погоны регламентируются Положением о порядке прохождения военной службы от 16 сентября 1999 года. Статья 22 этого положения четко определяет, что военнослужащий должен проходить в лейтенантских погонах три года и только после этого он получает очередное звание "старший лейтенант".

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Призывную службу учтут при расчете пенсии

В этой статье есть оговорка, что выпускники военных училищ, которые обучались в военном вузе пять и более лет, служат в лейтенантском звании два года.

Сейчас практически все военные вузы готовят выпускников по программам специалитета с пятилетним обучением. Во время учебы курсанты являются действующими военнослужащими. "Поэтому выпускники военных вузов получают воинское звание "старший лейтенант" через 2 года после его окончания", - пояснили в Минобороны.

Там отметили, что студенты, которые окончили гражданский вуз и там прошли обучение в военном учебном центре по программам подготовки офицеров, являются военнослужащими только после того, как окончат учебное заведение и им будет присвоено звание "лейтенант". "Поэтому у них срок прохождения военной службы в воинском звании "лейтенант" составляет 3 года", - подчеркнули в военном ведомстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал про огромный интерес к "Прямой линии"
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
"Спартак" расторг контракт с капитаном Денисом Глушаковым
За махинации с оборонным заказом оштрафуют на полмиллиона
Совбез РФ: Угроза создания террористического квазигосударства миновала