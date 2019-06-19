Минобороны не будет менять правила присвоения звания "старший лейтенант"

Министерство обороны РФ не планирует вносить изменения в правила присвоения воинского звания "старший лейтенант". Как подчеркнули в военном ведомстве, никаких нормативных правовых актов или предложений, которые вносят изменения в имеющийся порядок присвоения званий, не разрабатывалось и не планируется.

Там пояснили, что сейчас правила получения "звездочек" на погоны регламентируются Положением о порядке прохождения военной службы от 16 сентября 1999 года. Статья 22 этого положения четко определяет, что военнослужащий должен проходить в лейтенантских погонах три года и только после этого он получает очередное звание "старший лейтенант".

В этой статье есть оговорка, что выпускники военных училищ, которые обучались в военном вузе пять и более лет, служат в лейтенантском звании два года.

Сейчас практически все военные вузы готовят выпускников по программам специалитета с пятилетним обучением. Во время учебы курсанты являются действующими военнослужащими. "Поэтому выпускники военных вузов получают воинское звание "старший лейтенант" через 2 года после его окончания", - пояснили в Минобороны.

Там отметили, что студенты, которые окончили гражданский вуз и там прошли обучение в военном учебном центре по программам подготовки офицеров, являются военнослужащими только после того, как окончат учебное заведение и им будет присвоено звание "лейтенант". "Поэтому у них срок прохождения военной службы в воинском звании "лейтенант" составляет 3 года", - подчеркнули в военном ведомстве.