Минтруд предъявил требования к службам занятости

Службы занятости приобретут новый облик. Минтруд разработал единые требования к их помещениям и оснащению, они размещены на Федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Пока они касаются только 16 пилотных регионов, где уже в этом году службы занятости начнут работать по-новому.

Цель документа - поэтапно, до 2025 года, превратить службы занятости в современные кадровые центры, которые должны уметь снижать риски безработицы и неэффективной занятости, помогать людям реализовывать их профессиональный потенциал, содействовать непрерывному профессиональному обучению, а работодателям - подбирать нужные кадры.

Возле служб занятости оборудуют парковки для посетителей, внутри появится все, что нужно для комфортного ожидания приема, - электронная очередь, детский уголок, кулер, телевизор

Среди требований к расположению центров занятости - парковка для посетителей, где не менее 10 процентов мест должны быть предназначены для инвалидов. Здания служб должны располагаться не далее чем в 300 метрах от остановки общественного транспорта, а найти их должны помогать указатели.

Помещения служб занятости будут разделены на несколько зон: для первичного приема, индивидуальной работы с потенциальными соискателями и работодателями, для групповых занятий. В документе подробно описано оснащение зон. Например, в зоне информирования граждан и работодателей должны быть сектор ожидания и сектор цифровых сервисов. Также там должна быть электронная система управления очередью, позволяющая учитывать в том числе заявителей, которые записались по телефону, через МФЦ или портал госуслуг. На стойке консультанта полагаются телефон, книга отзывов и предложений, средства для оказания первой медицинской помощи, рядом со стойкой - бесплатный ксерокс.

16 регионов в рамках пилотного проекта первыми должны открыть двери обновленных служб занятости - они станут современными кадровыми центрами

Помимо столов и стульев для посетителей, в обновленных центрах занятости должны быть и детские комнаты или детские уголки, кулеры.

Как рассказал "Российской газете" замглавы Роструда Денис Васильев, службам занятости предстоит перейти от оказания отдельных услуг по обращениям граждан или работодателей к решению комплекса проблем в соответствии с жизненной или бизнес-ситуацией. Будет обновлена линейка оказываемых услуг. Чтобы службы могли по-настоящему работать по-новому, их сотрудники пройдут переобучение, в том числе обучение новым подходам к работе с выпускниками, инвалидами, молодежью и пожилыми людьми, особо нуждающимися в помощи при трудоустройстве.

Принципиально иначе будет выстраиваться и взаимодействие с работодателями. Службы будут наращивать пул качественных вакансий и оказывать работодателям услуги, пока еще свойственные только кадровым агентствам.