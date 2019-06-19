Многодетные семьи получат компенсацию на погашение ипотеки

Госдума единогласно приняла в третьем чтении закон, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Ожидается, что в этом году выплаты на погашение ипотеки смогут получить около 30 тыс. российских семей.

Напомним, что вопрос о компенсации по ипотеке для многодетных семей поднял президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале нынешнего года.

Согласно новому закону, при рождении третьего и последующего ребенка семье будет выделяться из федерального бюджета 450 тысяч рублей на погашение кредита.

Как ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон будет иметь обратную силу - с 1 января 2019 года, что "позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году". Конкретнее, льгота будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с начала нынешнего года по 31 декабря 2022 года.

Компенсацию можно будет получить однократно, в отношении только одного ипотечного кредита, заключенного до 1 июля 2023 года. Указано также, что предметом ипотеки для получения компенсации может быть жилое помещение, объект индивидуального жилищного строительства, земельный участок для частного дома либо жилое помещение по долевому строительству.

Экономия семьи за счет этой программы вместе с материнским капиталом и налоговым вычетом может составить более 1 млн рублей, что является хорошим подспорьем.

В компенсации могут отказать: при рассмотрении заявки не будут "учитываться" дети, не являющиеся гражданами РФ, а также дети, в отношении которых гражданин был лишен родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

При этом компенсационная выплата будет освобождена от налогов - этому посвящен еще одни принятый закон. Кроме того, заемщику не нужно будет платить НДФЛ и в случае получения другого вида помощи - речь о так называемых "ипотечных каникулах". На такую помощь, напомним, могут рассчитывать граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Они могут получить отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотеке. Либо может быть уменьшен размер периодических платежей по ипотечному кредиту.