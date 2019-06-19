На востоке Лондона убили россиянина

На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярда, преступление было совершено в субботу днем в районе Tower Hamlets. На Жебровского напали недалеко от места проживания.

От полученных ножевых ранений мужчина скончался. По подозрению в убийстве задержаны двое местных жителей в возрасте 28 и 33 лет.

В последнее время в столице Великобритании зафиксирован всплеск насилия с применением холодного оружия. С начала этого года на улицах Лондона было убито более 30 человек.