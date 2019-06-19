Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 147-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 30 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 июня 2019 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021; 2003, N 19, ст. 1749; N 21, ст. 1958; N 28, ст. 2879; 2004, N 27, ст. 2715; N 34, ст. 3518; 2005, N 1, ст. 30, 38; N 27, ст. 2710, 2717; N 30, ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3443, 3452; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 20; N 13, ст. 1465; N 31, ст. 4013; N 45, ст. 5416; N 49, ст. 6045; N 50, ст. 6237; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3614; N 49, ст. 5723; 2009, N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772, 2775; N 29, ст. 3598, 3639; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5726, 5731; N 52, ст. 6444; 2010, N 15, ст. 1737; N 31, ст. 4176, 4198; N 32, ст. 4298; 2011, N 1, ст. 7; N 26, ст. 3652; N 30, ст. 4583; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7016, 7037; 2012, N 10, ст. 1164; N 19, ст. 2281; N 26, ст. 3447; N 41, ст. 5526; N 49, ст. 6750; N 53, ст. 7604; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3444; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6985; 2014, N 26, ст. 3373; N 40, ст. 5316; N 48, ст. 6657, 6663; 2015, N 1, ст. 15, 18; N 14, ст. 2025; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3968; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6686, 6688; 2016, N 1, ст. 16; N 7, ст. 920; N 27, ст. 4175, 4176, 4180, 4184; N 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6846, 6849; 2017, N 15, ст. 2133; N 40, ст. 5753; N45, ст. 6577, 6578; N49, ст. 7307, 7314, 7318, 7324, 7326; 2018, N 1, ст. 20; N 9, ст. 1289, 1291; N 18, ст. 2558, 2568; N 28, ст. 4143; N 32, ст. 5090, 5093; N 45, ст. 6836, 6844; N 49, ст. 7496, 7497, 7498; N 53, ст. 8416; 2019, N 18, ст. 2225) следующие изменения:

1) в статье 217:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком);

если иное не предусмотрено настоящим пунктом, все виды компенсационных выплат, установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных с:

возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;

бесплатным предоставлением жилых помещений, топлива или соответствующего денежного возмещения, а также с возмещением расходов на оплату коммунальных услуг (включая услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами);

оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия;

оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных организаций для тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, а также спортивными судьями для участия в спортивных соревнованиях;

увольнением работников, за исключением сумм выплат в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

гибелью военнослужащих или государственных служащих при исполнении ими своих служебных обязанностей;

возмещением расходов на повышение профессионального уровня работников;

оплатой работодателем своим работникам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, стоимости проезда работника в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов, а также стоимости проезда неработающих членов его семьи (мужа, жены, несовершеннолетних детей, фактически проживающих с работником) и стоимости провоза ими багажа, производимой в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации;

исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей (включая переезд на работу в другую местность и направление в служебную командировку).

При оплате работодателем налогоплательщику расходов, связанных со служебной командировкой, в доход, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации, а также фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного или дипломатического паспорта, получению виз, а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту. При непредставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы такой оплаты освобождаются от налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации. Аналогичный порядок налогообложения применяется к выплатам, производимым лицам, находящимся во властном или в административном подчинении организации, а также членам совета директоров или любого аналогичного органа компании, прибывающим (выезжающим) для участия в заседании совета директоров, правления или другого аналогичного органа этой компании.

При выплате работодателем полевого довольствия в соответствии с законодательством Российской Федерации работникам, работающим в полевых условиях, в доход, подлежащий налогообложению, не включаются суммы указанного полевого довольствия в размере не более 700 рублей за каждый день нахождения в полевых условиях.

Доходы в виде компенсаций за неиспользованные отпуска, а также за неиспользованные предоставленные дополнительные сутки отдыха не подлежат освобождению от налогообложения на основании настоящей статьи;";

б) пункт 3 признать утратившим силу;

в) в абзаце втором пункта 31 слова "пунктом 3" заменить словами "пунктом 1";

г) в пункте 62 слова "пунктом 3" заменить словами "пунктом 1";

д) пункт 372 изложить в следующей редакции:

"372) доходы в виде единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, не превышающие 1 000 000 рублей, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с правилами, прилагаемыми к соответствующей государственной программе Российской Федерации, утверждаемой Правительством Российской Федерации;";

е) дополнить пунктом 412 следующего содержания:

"412) денежная компенсация взамен полагающегося из государственной или муниципальной собственности земельного участка, если такая компенсация установлена законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации;";

ж) пункт 69 изложить в следующей редакции:

"69) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные налогоплательщиками в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-I "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", Федеральным законом от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы";";

з) дополнить пунктом 76 следующего содержания:

"76) доходы в виде выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации, полученные в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";";

и) дополнить пунктом 77 следующего содержания:

"77) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные налогоплательщиками в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами и (или) иными актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации в связи с рождением ребенка;";

к) дополнить пунктом 78 следующего содержания:

"78) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные инвалидами или детьми-инвалидами в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также суммы оплаты дополнительных выходных дней, предоставляемых в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации лицам (родителям, опекунам, попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами;";

л) дополнить пунктом 79 следующего содержания:

"79) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные отдельными категориями граждан в порядке оказания им социальной поддержки (помощи) в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами и (или) иными актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации;";

м) дополнить пунктом 80 следующего содержания:

"80) доходы в виде ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", установленной Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов".";

2) в абзаце первом подпункта 3 пункта 1 статьи 219 слова "(в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством Российской Федерации)" исключить;

3) в пункте 6 статьи 420 слова "пунктом 3" заменить словами "пунктом 1";

4) в статье 422:

а) в абзаце десятом подпункта 2 пункта 1 слова "пунктом 3" заменить словами "пунктом 1";

б) в пункте 2 слова "пунктом 3" заменить словами "пунктом 1".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункты "а" - "г", "е" - "м" пункта 1, пункты 3 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц (расчетного периода по страховому взносу).

3. Положения пункта 372 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении доходов в виде единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, право на получение которых возникло с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно.

4. В отношении доходов в виде единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, право на получение которых предусмотрено статьей 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", применяются положения пункта 372 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. Положения пунктов 412, 69, 76 - 80 статьи 217, абзаца первого подпункта 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении доходов физических лиц, полученных ими начиная с налогового периода 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин