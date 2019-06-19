Назван популярный продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Употребление двух и более порций натурального йогурта в неделю снижает риск развития аденомы, которая может предшествовать появлению рака кишечника. По крайней мере, у мужчин, передает Medicalxpress.

К такому выводу пришли исследователи из США совместно с коллегами из Китая. В рамках работы специалисты изучили диеты и последующее развитие различных типов аденом среди 32 тысяч мужчин и 55 тысяч женщин.

В период исследования (с 1986 года по 2012 год) у мужчин развилось 5811 аденом, у женщин - 8116. Как выяснилось, у представителей сильного пола, которые употребляли хотя бы две порции йогурта в неделю, вероятность развития аденомы, которая с высокой вероятностью могла стать злокачественной, была на 26% ниже. По сравнению с мужчинами, которые не ели йогурт.

Ученые предположили, что Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus - две бактерии, встречающиеся в живом йогурте - могут снизить количество веществ в кишечнике, вызывающих рак.

Между тем, у женщин связи между потреблением йогурта и сниженным риском развития злокачественных опухолей в кишечнике не наблюдалось.

Кстати

Ранее специалисты из Висконсинского университета в Мадисоне выяснили, что употребление около 250 граммов йогурта перед едой позволяет в перспективе снизить риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.