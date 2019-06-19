Небензя опроверг обвинения в атаках на гражданские объекты в Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в ходе Совбеза ООН, что Россия не причастна к каким-либо атакам на объекты гражданской инфраструктуры в Сирии. Он порекомендовал организациям ООН "лучше проверять свои источники информации".

"Ни для кого не секрет, что боевики используют гражданскую инфраструктуру, госпитали и школы в военных целях, а людей в качестве живого щита, мы решительно отвергаем любые обвинения в неизбирательных ударах, мы не проводим атак против гражданского населения”, - передает РИА Новости выступление российского постпреда.

По мнению российского дипломата, стоит особо строго проверять информацию из "каких-то "надежных источников”, никем не проверенных, и которых нам отказываются называть”.