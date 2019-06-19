Неисправную аккумуляторную батарею на МКС заменят в декабре

Новую аккумуляторную батарею доставят на Международную космическую станцию (МКС) в декабре. Использовать будут космический грузовой корабль Dragon. Такую информацию распространило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В конце марта вышла из строя одна из трех новых аккумуляторных батарей, доставленных на станцию в сентябре прошлого года и установленных на внешней поверхности МКС. Батарею, которая не заряжается, в начале апреля демонтировали.

Сейчас на борту МКС находятся шесть человек: россияне, американцы и канадец.