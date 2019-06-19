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19.06.2019 14:36
Рубрика: Культура

Неизвестный портрет Шаляпина с его автографом поедет в "Абрамцево"

Текст: Андрей Золотов - мл.
Портрет Федора Ивановича Шаляпина в образе Бориса Годунова с размашистым автографом певца был написан известным австрийским художником-графиком Артуром Штадлером в 1927 году во время сенсационных выступлений Шаляпина в Венской опере и как минимум с 1930-х годов находился в семье предпринимателя Йозефа Херцога.
Фото: Юлия Эггер/РЦНК в Вене Фото: Юлия Эггер/РЦНК в Вене
Фото: Юлия Эггер/РЦНК в Вене

Вскоре он займет свое место в экспозиции подмосковного музея-усадьбы "Абрамцево". Во вторник, 18 июня, в Российском центре науки и культуры в Вене прошла камерная, но от того не менее торжественная церемония передачи этого уникального художественного документа.
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"Для нас великая честь организовать передачу этого замечательного портрета, и я хочу сердечно поблагодарить доктора Урсулу Херцог за ее решение," - сказал, открывая церемонию, директор Российского центра науки и культуры Дмитрий Соколов. А выступавший затем Посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский назвал акт передачи портрета "радостным и значительным событием в российско-австрийском культурном партнерстве". Ведь и по сей день, отметил он, русские имена украшают собою афишу Венской оперы. В подтверждение этих слов среди присутствующих была Елена Гусева - солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, покорившая венскую публику два года назад. На следующий день Гусевой предстояло выйти на сцену Венской оперы в партии Аиды.

Выступления Шаляпина в Венской опере в 1927 году занимают особую страницу в истории музыкальной Вены. Настолько значительную, что они отражены в проходящей в эти дни в стенах Венской оперы юбилейной выставке, посвященной 150-летию театра. Шаляпин был тогда в зените славы и считался самым дорогостоящим певцом своего времени. В экспозиции рассказывается, что певец запросил такой огромный гонорар - 21 тысячу шиллингов, что театр был вынужден сильно поднять цены на билеты, чтобы его заплатить. Тем не менее, венцы ночевали у касс, чтобы купить эти билеты и попасть на спектакли.

Урсула Херцог не знает точно, когда и как известный график и карикатурист Артур Штадлер (Arthur Stadler, 1892-1937) писал Шаляпина и получил его автограф на портрете. Не знает она и того, как эта работа попала в семью ее покойного мужа, адвоката Йозефа Херцога. Она рассказала "РГ", что муж помнил этот портрет столько же, сколько помнил себя, и, стало быть, вещь находилась в семье как минимум с 1930-х годов. А отец мужа, крупный предприниматель - его тоже звали Йозеф Херцог - любил искусство, и дом был полон картин и рисунков.

Разбирая наследство мужа, госпожа Херцог задумалась, что делать с портретом русского певца. Надпись на нем - "Gastspiel Wiener Staatsoper" - свидетельствовала, что работа связана с историей Венской оперы. И госпожа Херцог подумывала передать портрет в эту почтеннейшую институцию. Но тут увидела в интернете информацию о Российском центре науки и культуры в Вене и прошедшей там выставке, посвященной Шаляпину - ее организовал здесь в 2018 году музей "Абрамцево".

"И я решила отдать его туда, где люди будут рады этому портрету", - сказала она.

Госпожа Херцог написала письмо в РЦНК, и началось согласование формальностей. Сроки были очень сжатые, рассказывают сотрудники РЦНК. И вот в Вену для получения дара прилетела делегация музея "Абрамцево". На церемонии во вторник были в торжественной обстановке подписаны все необходимые бумаги.

Фото: из архива Андрея Тимченко
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"Когда в 2018 году мы открывали здесь выставку "Шаляпин. Письмо из Вены", мы не могли и предположить, что этот проект закончится таким событием", - сказала на церемонии директор музея "Абрамцево" Елена Воронина.

Она тепло поблагодарила дарительницу, украсила ее плечи роскошным павловопосадским платком и заверила присутствующих, что портрет займет достойное место в постоянной экспозиции музея.

А хранительница коллекции графики "Абрамцева" Светлана Волкова считает, что произведения искусства "обладают своей энергетикой и продолжают сами устраивать свою судьбу". И так драматический образ Шаляпина в роли Бориса Годунова, запечатленный на вершине его карьеры в центре Европы, нашел свой путь в подмосковное имение Саввы Мамонтова, который когда-то дал старт мировой славе великого русского баса.

Культура Арт Живопись
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