Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 140-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 30 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 июня 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 19, ст. 2289; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2018, N 53, ст. 8423) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 7:

а) пункт 2 дополнить словами ", а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций";

б) пункт 3 дополнить словами ", а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций";

2) часть 3 статьи 91 дополнить предложением следующего содержания: "Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, при лицензировании образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и имеющей расположенные в других субъектах Российской Федерации филиалы, организует осуществление лицензирования образовательной деятельности в таких филиалах во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, на территориях которых находятся соответствующие филиалы организации, осуществляющей образовательную деятельность, в части осуществления лицензионного контроля.";

3) часть 5 статьи 92 дополнить словами "в части проведения аккредитационной экспертизы".

Статья 2

Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), выданные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняют свое действие до наступления случаев переоформления, прекращения действия или аннулирования такой лицензии.

Президент Российской Федерации В. Путин