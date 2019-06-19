ООН призывает Саудовскую Аравию признаться в убийстве журналиста Хашкаджи

Как сказано в докладе по результатам шестимесячного расследования, журналист стал "жертвой преднамеренной, умышленной казни - убийства, за которое несет ответственность государство Саудовская Аравия, в соответствии с международным законодательством по правам человека".

Калламар призывает Эр-Рияд взять на себя ответственность за убийство Хашкоджи и принести извинения семье, друзьям и коллегам покойного, а также - Турции, на территории которой было совершено преступление.

Кроме того, спецдокладчик нашла в ходе подготовки доклада "достаточные, вызывающие доверие сведения, касающиеся ответственности наследного принца и требующие дальнейшего расследования".

Также Калламар призвала ввести адресные санкции против подозреваемых в причастности к убийству Хашкоджи, включая наследного принца Саудовского Аравии и его имущество за рубежом.

Доклад будет представлен в Женеве 21 июня на открывающейся сессии Совета ООН по правам человека. Там же Калламар внесет предложение для Генассамблеи и Совбеза ООН создать постоянный механизм для расследования убийств журналистов и правозащитников.