ООН сообщила о рекордном числе беженцев в мире

В мире 70,8 миллиона человек являются беженцами. За последние 20 лет число людей этой категории удвоилось. Причем, каждый второй беженец не достиг возраста 18 лет, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По оценкам экспертов, по сравнению с прошлым годом число перемещенных лиц увеличилось на 2,3 миллиона. Причем, эти цифры оцениваются весьма консервативно. Пока еще "лишь частично" в докладе отображена обстановка в Венесуэле. Считается, что в связи с экономическим кризисом страну покинули порядка четырех миллионов жителей.

В докладе говорится, что лишь небольшая часть беженцев направляется в Европу. Причем, богатые страны принимают всего лишь 2,7 беженца на 1000 жителей. Государства со средними и низкими доходами берут на себя ответственность за 5,8 перемещенных лиц на 1000 жителей. Треть от общего числа людей, лишившихся крова, живут в самых бедных странах. Причем, каждый четвертый беженец в течение пяти лет так и вернулся на родину. А каждый пятый - находится в таком состоянии 20 лет и более.