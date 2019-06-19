Новости

В Москве электробусы запустили еще по одному маршруту 15:30
СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте 15:23
Дочь Алсу и Ержан Максим представили песню о любви 15:17
Фото: На берег Волги выбросило огромного мертвого сома 15:16
Роспотребнадзор: Обед на веранде кафе может быть приправлен свинцом 15:15
В Омске пожарные спасли детей, ставших героями пугающего видео 15:15
На Кубани врачи спасли беременную с опасной патологией 15:14
Томские ученые будут тренировать мышей-диабетиков 15:11
В Ростове вынесли приговор офицеру спецназа, убившему жителя КБР 15:06
Глушаков: Ухожу ради "Спартака", для меня клуб важнее карьеры 15:05
На Кубани после ДТП с автобусом госпитализировано пять человек 15:00
В "Яндекс. Такси" можно будет слушать свою музыку 14:55
В Башкирии произошел крупный пожар в производственном цехе 14:52
ЦСКА выкупил у "Эвертона" права на Влашича 14:50
Летчики Балтфлота провели ночную дозаправку самолетов в воздухе 14:49
Российские физики назвали лучший материал для обшивки спутников 14:48
Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции 14:47
Вышел трейлер боевика Бессона про русскую модель-киллершу 14:47
Под Калугой задержаны подозреваемые в гибели трех человек на пожаре 14:44
Депутат Верховной рады Тымчук погиб во время чистки наградного оружия 14:42
ООН сообщила о рекордном числе беженцев в мире 14:41
Калининградец создал в подвале мастерскую по производству взрывчатки 14:40
Boeing заключил первый за три месяца контракт на поставку 737 MAX 14:35
В Минкульте началась защита новых кинопроектов 14:26
В Крыму ради наполнения Межгорного водохранилища пустят реки вспять 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
19.06.2019 14:41
Рубрика: В мире

ООН сообщила о рекордном числе беженцев в мире

Текст: Александр Саможнев

В мире 70,8 миллиона человек являются беженцами. За последние 20 лет число людей этой категории удвоилось. Причем, каждый второй беженец не достиг возраста 18 лет, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Швеция продлила ужесточенные правила въезда беженцев

По оценкам экспертов, по сравнению с прошлым годом число перемещенных лиц увеличилось на 2,3 миллиона. Причем, эти цифры оцениваются весьма консервативно. Пока еще "лишь частично" в докладе отображена обстановка в Венесуэле. Считается, что в связи с экономическим кризисом страну покинули порядка четырех миллионов жителей.

В докладе говорится, что лишь небольшая часть беженцев направляется в Европу. Причем, богатые страны принимают всего лишь 2,7 беженца на 1000 жителей. Государства со средними и низкими доходами берут на себя ответственность за 5,8 перемещенных лиц на 1000 жителей. Треть от общего числа людей, лишившихся крова, живут в самых бедных странах. Причем, каждый четвертый беженец в течение пяти лет так и вернулся на родину. А каждый пятый - находится в таком состоянии 20 лет и более.

В мире Европа Бельгия Международные организации ООН Беженцы в Европе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал про огромный интерес к "Прямой линии"
Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Денис Глушаков официально покинул "Спартак"
За махинации с оборонным заказом оштрафуют на полмиллиона