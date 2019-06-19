Опрос: Большинство россиян не одобряют роскошные выпускные

По данным ВЦИОМ, 83 процента взрослых россиян, закончивших школу более 15 лет назад, считают, что современные школьные выпускные вечера и балы излишне роскошны. Особенно в этом уверены женщины, видимо, острее других обеспокоенные последующей после выпускного жизнью в режиме жесткой экономии, а также люди старшего поколения (тоже 86 процентов).

Оставить балы на том же уровне роскоши хотят только 16 процентов опрошенных россиян (из них 30 процентов составляют мужчины, а 65 - молодые люди от 18 до 24 лет).

Но при этом 49 процентов россиян считают, что нынешние выпускные торжества стали более праздничными и веселыми. А 39 процентов уверены, что они всего лишь более официальны.