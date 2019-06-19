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Рубрика: Общество

Опубликован новый всемирный рейтинг университетов

Текст: Мария Агранович
Вузовский рейтинг от британской компании Quacquarelli Symonds (QS) - один из самых авторитетных. Он оценивает тысячу университетов мира. Восьмой год подряд на первое место в мире выходит Массачусетский технологический университет (MIT). Второе и третье места - у Стенфордского и Гарвардского университетов.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Российская сторона в этот раз представлена 25 вузами. В прошлом рейтинге участвовали 27. Два университета, увы, выпали из звездной тысячи, зато те, кто остался, показали отличные результаты.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов

Так, МГУ им. Ломоносова взял новую высоту и занял 84 место - это на 6 позиций выше, чем в рейтинге прошлого года. И это лучший результат вуза за последние 15 лет: в 2005 году Московский университет добрался до 79 позиции. Всего в рейтинг QS 2020 года вошли 25 российских вузов и большинство - 15 - улучшили свои позиции.

Российским лидером остается МГУ. А вот на второе место среди "соотечественников" буквально взлетел Новосибирский госуниверситет. Шутка ли - 13 позиций вверх: с 244 места в прошлом году на 231 - в этом.

Кстати, НГУ - участник "Проекта 5-100", программы по повышению конкурентоспособности российских вузов. Возможно, это сыграло свою роль в таком стремительном движении вверх. И, между прочим, это прецедент: впервые в истории глобального университетского рейтинга QS сменился игрок на втором месте в национальной таблице.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Успех НГУ не случаен: вуз значительно улучшил свои позиции по академической репутации, дал лучший в стране результат по индексу цитирования и динамичный рост доли иностранных сотрудников, - комментирует региональный директор QS Зоя Зайцева. - Все это - плоды усилий команды вуза под руководством ректора Михаила Федорука. В целом, большинство участников "Проекта 5-100" улучшили свои позиции в этом году, а ИТМО, РУДН и УРФУ показали наилучший рост".

На третьем "призовом" месте у россиян - Санкт-Петербургский госуниверситет. В десятку лучших российских вузов, по версии QS, входят также Томский госуниверситет, МГТУ им. Баумана, МФТИ, Высшая школа экономики, МИФИ, Уральский федеральный университет, и МГИМО.

Рейтинги компания QS составляет с 2004 года и за это время они стали самым популярным в мире источником сравнительных данных об эффективности университетов. По каким же показателям в QS сравнивают вузы мира? Критериев всего шесть: академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости публикаций университетских работников, соотношение количества преподавателей к студентам, доля иностранных преподавателей в вузе и количество иностранных студентов.

Фото: iStock
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У наших вузов хорошие показатели, особенно те, что касаются количества преподавателей и иностранных студентов.

"Иностранные студенты тепло реагируют на различные инициативы российского Министерства науки и высшего образования - их число в  вузах России растет, - отметил руководитель исследовательского департамента QS Бен Саутер. - Еще одним ключевым фактором успеха в России стало соотношение числа студентов и преподавателей: практически у каждого студента есть возможность личной консультации с профессором, преподаватели доступны и студенты это ценят. Это делает университет привлекательным и имеет решающее значение для дальнейшего прогресса России".

Официально

Михаил Котюков, министр науки и высшего образования РФ:

- За последние несколько лет произошло значительное расширение представительства российских университетов в ведущих мировых рейтингах, и это говорит о качественных изменениях, происходящих в российском образовании. Что особенно важно, это расширение происходит в наиболее значимых рейтинговых диапазонах. Только за последний год число российских университетов, входящих в топ-400 институционального рейтинга QS, увеличилось с 10 до 13, в топ-500 - с 15 до 16. В топ-300 устойчиво входит пять российских вузов, которые за последний год упрочили свои позиции. Положительная динамика подтверждает существенный потенциал российских университетов и их возрастающую конкурентоспособность. Но попадание в рейтинги - не главная задача. Сегодня мы работаем над повышением практико-ориентированности образовательных программ, над большей вовлеченностью индустриальных компаний в процесс обучения студентов, развитием онлайн-составляющей в профобразовании.

Полностью рейтинг смотрите здесь.

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