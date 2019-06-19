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19.06.2019 11:59
Рубрика: Спорт

"Пеле в юбке" Марта Виейра да Силва обошла мужчин по количеству голов

Текст: Максим Домчев
Нападающая сборной Бразилии по футболу Марта Виейра да Силва установила новый рекорд по количеству голов, забитых в финальной стадии чемпионатов мира по футболу в мужском и женском футболе. В ее активе 17 мячей - на один больше, чем у форварда сборной Германии Мирослава Клозе.
Фото: REUTERS/Pilar Olivares Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Фото: REUTERS/Pilar Olivares

На проходящем во Франции чемпионате мира по футболу среди женских сборных установлено уникальное достижение. Форвард сборной Бразилии Марта забила мяч в ворота сборной Италии, который не только принес победу ее команде со счетом 1:0, позволившую выйти в плей-офф, но и стал рекордным.

Фото: Официальный сайт "Локомотива".
"Локомотив" пополнился футболистом олимпийской сборной Бразилии

На счету Марты стало 17 голов на чемпионатах мира, и ровно на один забитый мяч она опережает легендарного нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, а 15 точных ударов у бразильца Роналдо.

33-летняя Марта, за свою результативную игру получившая прозвище "Пеле в юбке", недавно установила еще одно достижение. Она стала первым игроком в истории футбола, которому удалось отметиться забитым мячом на пяти чемпионатах мира. Свою серию она начала в 2003 году.

Всего за карьеру Марта шесть раз становилась лучшей футболисткой года по версии ФИФА (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018). В составе сборной Бразилии Марта дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр, а также выигрывала серебряные медали чемпионата мира 2007 года. За всю карьеру в сборной забила более ста голов в официальных матчах.

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