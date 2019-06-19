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19.06.2019 13:06
Рубрика: Власть

Песков рассказал про огромный интерес к "Прямой линии"

Текст: Кира Латухина
В Кремле отметили большой интерес к Прямой линии с Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня в полдень.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

"Интерес по-прежнему огромен, формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Более миллиона вопросов поступило к "Прямой линии" с Путиным

Число обращений варьируется из года в год - иногда бывает больше звонков, иногда - вопросов через интернет. Бывает, что первую неделю динамика сбора более низкая и скачкообразно увеличивается ближе к эфиру. А иногда - наоборот, рассказал Песков. "Тут самые разные факторы, включая, как ни покажется странным, погоду: просто когда стоит жара, люди, естественно, смотрят телевизор меньше, хотят проводить меньше времени, сидя в компьютере", - добавил он.

Во вторник глава государства "работал по статистике, над справочными материалами, которые были собраны по линии ведомств, по линии экспертных подразделений администрации президента", сообщил Песков. Еще Владимир Путин провел совещание по подготовке к "Прямой линии", которое продлилось 5-6 часов.

И сегодня глава государства будет готовиться к Прямой линии до самой ночи. "Сегодня президент будет работать с массивом вопросов: видеообращений, поступивших по телефону, по интернету", - рассказал пресс-секретарь президента.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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