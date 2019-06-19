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19.06.2019 19:41
Рубрика: В мире

Не повезло

Почему индийский иллюзионист утонул, выполняя трюк начала XX века
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 131(7889)
Перед выполнением трюка индийский фокусник Чанчала Лахири, стоявший на борту катера, излучал уверенность и, интригуя толпу, пошутил, что "если получится - это будет магически, а если нет - трагически". Высокий кран, установленный на мосте в Калькутте, подцепил фокусника за одну из веревок, которыми ему связали руки и ноги, и опустил в неспокойные воды реки Хугли. Иллюзиониста, одетого в яркий красно-желтый костюм, также обмотали цепями, скрепив их замками.
Лахири неудачно выбрал слишком свободную одежду и громоздкие оковы, что сковывало его движения. Фото: Reuters Лахири неудачно выбрал слишком свободную одежду и громоздкие оковы, что сковывало его движения. Фото: Reuters
Лахири неудачно выбрал слишком свободную одежду и громоздкие оковы, что сковывало его движения. Фото: Reuters

Толпа из нескольких тысяч человек, включая приглашенных им членов семьи, рассчитывала увидеть настоящее чудо: фокусник, освободившись от оков, должен был показаться на поверхности реки, таким образом повторив похожий трюк популярного иллюзиониста начала XX века Гарри Гудини. Лахири, известный под псевдонимом Волшебник Мандрейк, таким способом хотел "оживить интерес к магии".

Минуты шли, но к нараставшему ужасу очевидцев фокусник не появлялся из-под воды. Примерно через 10 минут зрители забили тревогу и вызвали местную полицию и водолазов. Близкие и поклонники иллюзиониста пытались верить, что его исчезновение - не несчастный случай, а часть фокуса, но эти надежды рухнули, когда спустя сутки водолазы нашли тело 42-летнего артиста примерно в полутора километрах вниз по течению. Погибшему удалось освободить руки, но его ноги все еще были закованы в веревки и цепи. Трагическая гибель иллюзиониста на глазах у нескольких тысяч человек всколыхнула общественность. Местный отдел полиции, выдавший Лахири разрешение, утверждает, что тот ввел их в заблуждение. Иллюзионист якобы обещал, что погружений в воду не будет, хотя без конкретики упомянул о "дополнительном этапе".

Братство иллюзионистов Индии утверждает, что Лахири был достаточно опытен и с дюжину раз проделывал аналогичные трюки, тренировался в бассейне. Местные СМИ сообщают, что в 1998 году он сумел под водой освободиться от оков и открыть стеклянный ящик всего через 29 секунд. Аналогичный трюк он проделывал в 2013 году, но тогда зрители заметили потайную дверь, за что освистали иллюзиониста, а самые горячие головы даже немного побили его, содрав с головы золотистый парик. В другой раз Лахири пытался ходить по воде, но прервал шоу из-за ошибок в подготовке.

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Индийский телеканал NDTV цитирует местного авторитетного иллюзиониста Пи-Си Соркара-младшего, в послужном списке которого есть аналогичный трюк. По его мнению, Лахири пытался провернуть опасный трюк "на чистом энтузиазме, без достаточно тщательной подготовки", толком не сообщив план освобождения даже помощникам. Специалист указал, что Лахири неудачно выбрал слишком свободную одежду и громоздкие оковы, что сковывало его движения в сильном потоке воды. Кроме того, оковы на ногах были надеты таким образом, что Лахири, даже освободив руки, не мог просунуть их под цепи. Наконец, считает эксперт, кран неправильно опускал его в воду, чем мог нанести фокуснику травму и осложнить освобождение. Все эти просчеты вместе сложились в роковой для иллюзиониста результат.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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