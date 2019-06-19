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Рубрика: Общество

Секрет протокола

Почему пакт Гитлера - Чемберлена опаснее пакта Молотова - Риббентропа
Текст: Владимир Емельяненко
Авторы книги "Антигитлеровская коалиция 1939. Формула провала", выходящей в свет к 80-летию пакта Молотова - Риббентропа, публикуя ранее секретные документы, предлагают называть Мюнхенское соглашение 1938 года о разделе Чехословакии "пактом Гитлера - Чемберлена".

- Штампом информационной войны остается утверждение о том, что причина Второй мировой - "сепаратный пакт Молотова - Риббентропа о разделе Польши", - говорит доктор исторических наук и редактор книги Олег Назаров. - В центре внимания нашей книги - параллели между Мюнхеном-1938, в результате которого четыре страны - США, Великобритания, Франция и Германия - разделили Чехословакию, и советско-германским договором о ненападении 1939 года. Наш посыл - пакт 1939 года был ответом СССР на Мюнхен 1938 года. Чтобы избежать двойных стандартов, настаиваю на том, что если мы говорим "пакт Молотова - Риббентропа", то Мюнхен - это точно "пакт Гитлера - Чемберлена".

ФБР изучало документы о возможном побеге Гитлера

В книге через публикацию ранее секретных документов доказывается простая мысль - если исторические события не вырывать из контекста, то видно, что СССР к договору о ненападении с фашистской Германией подтолкнул Запад и не только, как ранее считалось, "политикой умиротворения агрессора".

- Германия, вопреки договоренностям 1918 года, создала вермахт, просто поставив СССР перед фактом, - считает научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик. - Свершились аншлюс Австрии, раздел Чехословакии - снова Советский Союз поставили уже перед фактом. СССР выбрасывали из европейской политики пропорционально росту правого радикализма и фашизма. Опасность замалчивания этого в том, что сегодня идет возрождение идей правого радикализма. Все повторяется - на фоне попыток изоляции России (санкции) в мире начинается ослабление структурных организаций, на которых держался послевоенный порядок. Речь идет о нераспространении ядерного оружия и ослаблении ООН.

С Суржиком согласился член совета РИО Георгий Кучков. Он заметил закономерность: как только публикуются документы, доказывающие, что пакт Молотова - Риббентропа, например, носит ответный характер, начинается медийная война: "Это русская пропаганда". Ее авторы склонны изображать победителя войны - СССР - агрессором, а палачей - жертвами.

- Мы на пороге понимания того, что могут сдвинуться и рубежи дат Второй мировой войны, - считает директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский. - Китай, например, напоминает, что к 1 сентября 1939 года, дате начала Второй мировой, в войне с Японией уже погибли свыше миллиона китайцев, монгол и корейцев.

Общество История Культура Литература Вторая мировая война
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