Почта запустит акселератор для проектов со стартапами

"Почта России" организует серию заочных и очных отборов для стартапов. По результатам будут отобраны до 10 проектов. Они пройдут корпоративный акселератор и получат возможность запустить пилот с почтовым предприятием.

Цель акселерационной программы - поиск и тестирование решений для совершенствования производственных и вспомогательных процессов "Почты России", развитие портфеля цифровых продуктов компании, приобретение компетенций в сфере управления инновационной деятельностью.

Акцент в процессе отбора будет сделан на стартапы, разрабатывающие с применением новых технологий решения в сфере логистики, электронной коммерции, клиентского сервиса, "умного города", телемедицины, работы с документами.

"Акселерационная программа - возможность найти решения, которые благодаря новым технологиям позволят почте стать эффективнее, предложить клиентам новые услуги и сделать сервис надежнее и удобнее", - отметил Владимир Урбанский, директор "Почтовых Технологий" (дочерняя компания "Почты России").

Для стартапов участие в программе может быть интересно тем, что они смогут сотрудничать с непосредственным бизнес-заказчиком из профильного подразделения "Почты России". В процессе у них будет возможность получить экспертную, образовательную и финансовую поддержку, пояснил Урбанский.