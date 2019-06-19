Покупайте Xiaomi аккуратно. На AliExpress - большая распродажа

На торговой площадке AliExpress стартовала летняя распродажа, которая продлится до 24 июня. Маркетплейс обещает скидки наумную электронику, товары для дома, одежду, обувь и аксессуары. Ну и, конечно, на смартфоны.

В разделе, посвященном скидкам на мобильные устройства, упоминается множество смартфонов Xiaomi. Среди них - Redmi 7 и Redmi Note 7, Redmi S2, Xiaomi Mi 9, Mi A2, Redmi 6A и другие.

Многие из них, как утверждается, во время распродажи стоят на несколько тысяч рублей дешевле. Например, Redmi 7 с 4/64 Гб памяти подешевел якобы с 14828 до 11862 рублей. Однако за такую же сумму эту же модель можно купить и у других продавцов, которые никаких скидок не обещают, а все время продают аппарат по цене около 12 тысяч рублей.

Еще один продавец, участник акции, предлагает бюджетный Redmi 7 по цене 7644 рубля вместо старых 9801. Но купить аппарат по такой цене невозможно - если выбрать вариант "без подарков", то доступной останется только красная модель по цене 8435 рублей. Если же выбрать "подарок" в виде защитной пленки на экран, купить можно все три модели, но самая нижняя ценовая граница поднимется уже до 8300 рублей.

За эти же деньги можно приобрести Redmi 7 и у других продавцов, не участвующих в "фестивале скидок", поэтому говорить об экономии почти двух с лишним тысяч рублей не приходится.

Безусловно, в официальном российском интернет-магазине Xiaomi тот же Redmi Note 7 в конфигурации 4/64 Гб стоит 16 тысяч рублей, и на AliExpess приобретать эту и другие модели заметно выгоднее. Но, увидев предложение со скидкой в несколько тысяч рублей, не стоит добавлять товар в корзину - лучше сначала воспользоваться поиском. Главное - не забывать, что вам нужна глобальная (Global) модель.