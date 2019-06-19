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19.06.2019 19:40
Рубрика: Общество

"Пожиратели плоти": названа новая опасность пляжного отдыха

Текст: Руслан Мельников
Серьезную угрозу для любителей пляжного отдыха могут представлять обитающие в океане бактерии Vibrio vulnificus, которых даже называют "пожирателями плоти".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пишет Live Science, сотрудники больницы американского Университета Купера выявили их распространение в пляжных водах из-за изменения климата. Теперь бактерии появились там, где раньше они не встречались. Человек может заразиться ими двумя способами: если употребляет загрязненные морепродукты или при контакте открытой раны с морской водой.

Фото: iStock
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"Хотя у большинства людей, инфицированных V. vulnificus, развиваются только легкие симптомы, у некоторых возникают опасные для жизни инфекции кожи или кровотока. V. vulnificus может вызывать некротизирующий фасциит, редкую инфекцию быстро разрушающую кожу. Это может привести к ампутации или даже смерти", - сообщает Live Science.

Авторы исследования описали тяжелые случаи бактериальных инфекций у пациентов, подвергшихся воздействию воды или морепродуктов из залива Делавэр, что ранее было редким явлением. Так, например, в период с 2008 по 2016 годы был зарегистрирован только один случай инфекции V. vulnificus. Но летом в 2017 и 2018 годах их было уже пять. Все пациенты или ловили крабов в заливе Делавэр, или употребляли морепродукты в этом районе. У них в итоге развился некротический фасциит. 

В публикации рассказывается о 46-летнем мужчине, которому провели операцию по удалению мертвой ткани с ноги и трансплантацию кожи. Другому 60-летнему пострадавшему пришлось провести ампутацию. Еще один 64-летний пациент также перенес экстренную операцию и умер.

Отмечается, что повышенному риску инфекций V. Vulnificus подвергаются люди с ослабленным иммунитетом. В пяти зарегестрированных случаях трое пациентов были больны гепатитом, а один - диабетом.

Чтобы предотвратить заражение V. vulnificus, специалисты рекомендуют избегать контактов с морской водой людям, имеющим открытые раны, и не употреблять в пищу сырых или недоваренных моллюсков.

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