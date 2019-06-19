Президент Молдавии назвал первоочередные задачи нового правительства

Молдавия в последние дни оказалась в топе мировых новостей благодаря неожиданной смене власти . Вместо Демократической партии с ее одиозным лидером, серым кардиналом и олигархом Владимиром Плахотнюком большинство в парламенте получили две силы - Партия социалистов Республики Молдова, выходцем из которой является нынешний президент страны Игорь Додон и блок ACUM, образованный несколькими прозападными партиями и движениями. Однако, несмотря на разницу во взглядах, они смогли договориться о сотрудничестве. Что особо примечательно, такое развитие событий стало возможно благодаря беспрецедентному по нынешним временам сотрудничеству - Россия, США и Евросоюз оказались едины во взглядах на происходящее в Молдавии, и совместными усилиями вынудили Плахотнюка и Демпартию отстраниться от власти.

Теперь новая власть заявляет, что приложит все усилия для "наведения порядка" в республике. Как именно это будет происходить, "РГ" рассказал президент Молдавии Игорь Додон.

- Каковы первоочередные задачи нового правительства?

Игорь Додон: Первая задача - обеспечить социальную и экономическую стабильность. Это непросто. Сначала у нас шла избирательная кампания, потом была блокировка - в итоге шесть-семь месяцев все только ждали, что же будет дальше. Кроме того, необходимо разобраться с силовым блоком, чтобы там не было людей из прошлой власти, которые станут дестабилизировать и бойкотировать решения новых властей. Обязательно надо возобновить двусторонние отношения с нашими партнерами, в первую очередь Российской Федерацией. Надо добиться от Евросоюза возвращения тех программ, с которыми мы работали и которые были остановлены еще в середине 2018 года. Сбалансированная внешняя политика должна стать основой нашей дальнейшей работы. Да, у нас есть свободная торговля и безвизовый режим с Европой, но нужно дружить со всеми. Я категорически не приемлю политики последних двух лет, когда Кишинев дружил с Западом против России. Москва - наш стратегический партнер, и надо возвращаться к нормальному, взвешенному диалогу. Все эти шаги должны обеспечить нормальное будущее для нашей страны. То, что произошло в последние дней десять в Молдове, было, безусловно, кризисом и попыткой блокировки президентуры. Но можно сказать, что на сегодня этот сложный этап мы прошли. Новое парламентское большинство (коалиция Партии социалистов и прозападного блока ACUM, созданная 8 июня, получила 61 кресло из 101, а в дальнейшем возможен переход еще некоторого числа депутатов из других фракций - прим. "РГ") работает. Парламент принимает законы совместно с президентом и правительством, так что можно сказать, что политический кризис мы преодолели.

- Преодолели при поддержке России, США и Евросоюза, так?

Игорь Додон: Да, это беспрецедентный случай. За несколько дней до появления новой коалиции, 3-4 июня, Кишинев посетили представители трех основных наших стран-партнеров. От России приехал Дмитрий Козак, от Евросоюза - комиссар Хан, а от США - представитель Госдепа. Никто не ожидал, что внутри страны две основные политические силы, которые по разному видят будущее Молдовы найдут общий язык, потому что социалисты - за сближение с Россией, а правые - за более тесные связи с ЕС. Но мы это смогли. Поддержка Молдавии со стороны как Запада, так и Востока - это пример, как можно объединять усилия в случае решения серьезных проблем. И мы сделаем все возможное, чтобы сформированное коалиционное правительство работало. Никто не отказывается от своей программы и своих избирателей, но нам надо решить первоочередную задачу - дать Молдове новый шанс. Думаю, что поддержка Востока и Запада очень серьезно повлияет и на качество жизни внутри страны, а также - на изменение наших отношений с Россией в лучшую сторону. Уже на этой неделе правительство может принять новый состав молдаво-российской межправкомиссии. Я через день должен, согласно предварительной договоренности, встречаться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Надеюсь, эта встреча станет новым этапом в отношениях двух стран.

- Позиция на предстоящей встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Минске также согласована с партнерами по коалиции?

Игорь Додон: Конечно. Я обсуждал с премьер-министром Молдавии госпожой Санду предстоящие переговоры. Наша позиция - продлить истекающее 1 июля соглашение о беспошлинной торговле с Россией по пяти важным товарным позициям, а также - возобновить работу межправкомиссии, чтобы все важные вопросы обсуждать на ней, включая газовое сотрудничество.

- Каким образом вам удалось создать коалицию с прозападной ACUM?

Игорь Додон: Молдавское общество разделено примерно на две части, половина хочет ближе к России, другая половина - ближе к Европейскому союзу. И это было всегда. Всегда шла борьба между двумя этими группами, которые не могли найти общий язык. И некоторые ушлые ребята играли на противоречиях между этими двумя силами. Эти политики, может быть, получали не столь значительную поддержку населения, но благодаря противоречиям им удавалось проводить переговоры то с одной, то с другой стороной, а в результате обманывать и тех и других. Но сейчас руководству обеих сторон хватило мудрости найти общий язык. Что объединило две силы? Общий враг - Плахотнюк. Он сплотил не только две разные политические силы в Молдове, социалистов и ACUM, но даже Запад и Восток. Но теперь появляется вопрос, что будет дальше, если исчезнет общий враг и хватит ли нам мудрости поддерживать сотрудничество? Я буду настаивать, чтобы оно продолжалось. Если мы сможем, то, возможно, это станет уникальным случаем на постсоветском пространстве, где не будут играть в геополитические игры и войны, а займутся решением насущных проблем страны.

- Каковы общие задачи социалистов и прозападных сил в Молдавии?

Игорь Додон: В первую очередь это социальная и экономическая повестка. Мы поддерживаем возобновление полномасштабных отношений с Евросоюзом, ACUM выступает за расширение отношений с Россией. То есть мы контактируем не только по внутренней политике, но и по внешней. Да, у ACUM более радикальные мнения насчет НАТО, объединения с Румынией, но мы договорились, что пока отложим обсуждение этих идей, потому что если мы сейчас поставим их на обсуждение парламентского большинства - оно взорвется.

- Но рано или поздно к этим вопросам все равно придется вернуться…

Игорь Додон: Думаю, что к ним можно и нужно возвращаться в рамках избирательных кампаний. До выборов их поднимать категорически нельзя.

- Смирилась ли с новым положением Демпартия, потерявшая власть?

Игорь Додон: Думаю, что те, кто частично контролировал власть в Молдове последние десять лет, а последние три года полностью, обиделись, что мы их отправили в оппозицию. Конечно, демократы из партии Плахотнюка просто так не успокоятся, но они уже свыклись с тем, что они - парламентская оппозиция, и даже начали работать в этом качестве. Но я уверен, что они еще могут устроить беспорядки, потому что у них остались рычаги влияния во многих структурах, в том числе силовых, в той же прокуратуре и других органах. И надо разобраться со всеми этими проблемами, чтобы не было провокаций и бойкота со стороны старой власти.

- Может ли вернуться бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и что его ждет, если он вернется, как пообещал недавно через Facebook?

Игорь Додон: Он улетел, убежал из страны. Конечно, это было шоком для его сторонников, ведь обычно руководство должно быть вместе со своей командой, тем более с теми, кто его поддерживал на протяжении последних лет. Он улетел, но обещал вернуться, и я думаю, что его здесь будут ждать.

- Что, все же, сказал посол США лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку, что сразу после их встречи Плахотнюк покинул страну, а Демпартия сама отстранилась от власти?

Игорь Додон: Полагаю, что Плахотнюк до последнего надеялся, что Америка его поддержит. У нас был похожий случай в конце 2015 - начале 2016 года, когда Плахотнюк взял депутатов из разных фракций, создал собственное парламентское большинство. Имея лишь 19 мандатов, он заставил депутатов, либо "мотивировал", и назначил свое правительство. Тогда перед парламентом мы, все, кто создал нынешнюю коалицию, протестовали все вместе, я, Андрей Нэстасэ, Майя Санду. Люди даже вошли в парламент. И ничего не получилось только потому, что США в последний момент взяли сторону Плахотнюка. Он их напугал, что если его не поддержат, то победит Додон, а это означает российские танки, изменение внешнеполитического вектора Кишинева. И сейчас Плахотнюк до последнего надеялся, что американцы ему поверят. Но они на этот раз не поверили, и поняли, что мы, новая коалиция, готовы честно и открыто продвигать взвешенную внешнюю политику, что никто не пытается здесь стать частью России или еще что-то. И вот этот внутренний компромисс - залог развития Молдовы. Потому что когда общество разделено, оно взрывается. Не надо ставить перед такими странами, как Молдова, выбор "или-или". Только взвешенная внешняя политика.

- Говорят, в аэропорту Кишинева сразу после ухода Демпартии от власти выстроилась очередь из бизнес-джетов, чтобы увезти тех, кто был у власти…

Игорь Додон: Практически все, кто понимает, что после изменения ситуации им придется ответить за все, что они сделали за последние годы, за узурпацию власти и многочисленные нарушения, включая кражу из банковской системы Молдавии 1 миллиарда долларов, они постарались улететь. Вновь созданная специальная парламентская комиссия, которая займется расследованием, она создаст серьезные проблемы для них, и им придется отвечать по закону. Поэтому руководство Демпартии, люди из близкого круга Плахотнюка сразу улетели. Но шансов избежать правосудия у них очень мало. Знаете, в других ситуациях бывает, что кто-то дружит с Западом против Востока или наоборот. Тут - по другому. Впервые за многие годы у Запада и России нет противоречий. Такого давно не было, по крайней мере в этом регионе, чтобы и Российская Федерация, и США, и Европейский союз стали партнерами и поддержали легитимное правительство. Тот факт, что все наши главные геополитические партнеры нашли общий язык, дает меньше шансов бывшей власти избежать наказания. Ну куда они направятся? Где будут прятаться? Поэтому я уверен, что как только будет запущен процесс по уголовным делам, то их безусловно объявят в международный розыск и все нарушители законодательства предстанут перед судом.

- Не планируете ограничить бегство из Молдавии чиновников и бизнесменов, связанных с Демпартией?

Игорь Додон: Чтобы ввести запрет, надо вначале взять в свои руки прокуратуру и следственные органы, чтобы были соответствующие уголовные дела и ограничения в отношении перемещения. Сейчас работа в этом направлении ведется.

- Нет ли опасности, что начнутся трения внутри правящей коалиции? И не захотят ли ушедшие в оппозицию демократы взять реванш?

Игорь Додон: Думаю, демократы действительно будут пытаться использовать разные сценарии с целью расколоть коалицию ПСРМ и ACUM, но мы принципиально договорились как с лидерами правых партий, так и с социалистами, что сможем найти выход из любой ситуации. И я буду делать все, чтобы эта коалиция удержалась как можно дольше. Надо навести порядок, для чего требуется минимум шесть месяцев, может быть - год. А после этого, если выявятся серьезные идеологические противоречия, то договориться о роспуске парламента и пойти на досрочные парламентские выборы.

- Вы сказали, что к прежнему правительству не было доверия, в том числе из-за специфических решений Конституционного суда Молдовы, направленных на поддержку Демпартии. Что теперь планируется сделать с Конституционным судом?

Игорь Додон: В любой стране Конституционный суд - это высшая инстанция. Но в Молдове он за последние годы стал инструментом правящей партии. Было много случаев, когда он принимал решения, которые никто не поддерживал, все понимали, что эти решения приняты в интересах правящей партии. Когда на несколько минут давали полномочия президента спикеру парламента, если я не подписывал какой-то закон. Ну нет нигде такой практики. Поэтому Конституционный суд уже давно никем не поддерживается. Но когда они назвали президента и парламент узурпаторами - забыть про такое невозможно. Из-за этих решений в Молдове могла пролиться кровь. Плахотнюк пользовался Конституционным судом, чтобы довести ситуацию до грани. Поэтому, хотя Конституционный суд уже и отменил все свои решения, этого недостаточно - все судьи должны уйти в отставку, а представители парламента, правительства и судебной системы должны назначить новый состав суда. И мы будем этого добиваться.

- Что касается практики временного отстранения президента, чтобы утвердить законопроекты, с которыми он не согласен - нет опасности, что она возобновится?

Игорь Додон: Закончилась эта практика. Думаю, что в ближайшее время появится новый состав Конституционного суда Молдовы, и будут аннулированы все решения, которые были до сих пор и которые породили эту практику. Нужно вернуться к нормальной конституционной работе.

- Как будете выстраивать диалог с Приднестровьем?

Игорь Додон: Очень непростая ситуация. Как быть дальше? Во-первых, на должность вице-премьера, занимающегося приднестровскими вопросами, мы назначили моего бывшего советника господина Василия Шова, который более четверти века занимается проблематикой ПМР и очень хорошо знает этот вопрос. У него несколько задач. Первая - не допустить дестабилизации или провокаций, а желающие могут быть, с учетом того, что кто-то в Молдавии потерял власть, а кто-то еще рулит в Приднестровье. Могут быть горячие головы, которые захотят устроить "маленькую провокацию", которая может далеко завести. Второй важный элемент - обеспечить внедрение договоренностей, достигнутых в формате 5+2 (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, Россия и Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, а США и ЕС - наблюдатели - прим. "РГ"). Напомню, что за последние полтора-два года были предприняты очень важные шаги. Мы договорились о преподавании в наших школах на молдавском языке, о нейтральных номерах для автотранспорта из Приднестровья, о связи и телефонных номерах, и так далее, всего пять-шесть принципиально важных решений. И третье - все коррупционные схемы, которые были и еще продолжают работать, по электроэнергии, по контрабанде - должны быть разрушены. Все должно быть честно, прозрачно для граждан, живущих по обеим сторонам Днестра. Это первоочередные задачи. Дальнейшая интеграция - вопрос непростой, должна быть общая позиция в Кишиневе, требуется обсуждение с Приднестровьем.

- Каковы перспективы отношений с Румынией?

Игорь Додон: С Румынией проблем вообще нет, это сейчас первый торговый партнер Молдовы. У нас очень много совместных социальных и экономических программ. Конечно, мы не можем допустить, чтобы обсуждался вопрос о ликвидации республики Молдова, объединении ее с каким-либо государством. Но он в рамках нынешнего парламента и правительства и не поднимается.

- Не думаете сделать Молдавию страной-посредником, площадкой для переговоров по различным мировым проблемам, раз у России, США и ЕС так хорошо получилось урегулировать нынешний кризис?

Игорь Додон: Очень хорошая идея, но вначале надо стабилизировать ситуацию, пройти испытание на прочность в течение полугода - года, а потом, конечно, Молдавия может стать такой площадкой.

- Сейчас журналистов из России зачастую не пускают в Молдавию, допрашивают на въезде и разворачивают назад. Будет ли что-то сделано, чтобы облегчить въезд?

Игорь Додон: Очень неприятная практика, когда на въезде в Молдавию останавливали журналистов и политологов из России, должна быть прекращена. Мы знаем, что это тоже влияло на качество наших двусторонних отношений. Сложностей на въезде не должно быть, и я предприму все возможное, чтобы этого больше не случалось. Молдова должна быть открыта для всех журналистов, как с Запада, так и с Востока. До сих пор западные журналисты, приезжая сюда, никаких препятствий на въезде не встречали. Блокировали наших друзей из России, и это делала Демпартия Плахотнюка. Демпартии у власти уже нет, и я уверен, что новое правительство поменяет свою позицию. Пусть любой желающий приезжает, берет интервью, пишет о Молдове. Возможно, это даже поспособствует расширению турпотока из России.