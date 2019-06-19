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19.06.2019 17:03
Рубрика: Происшествия

Работа в срок

При крупных предприятиях могут появиться филиалы колоний
Текст: Владислав Куликов
В среду Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, разрешающий открывать при крупных предприятиях филиалы колоний-поселений.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Кроме того, заводы, готовые принять осужденных, смогут открывать общежития для приговоренных к принудительным работам. Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников особо подчеркнул, что инициатива затрагивает тех, кто осужден за нетяжкие преступления.

Заключенный получит возможность просить перевести его в колонию ближе к дому

Определять порядок создания и функционирования специальных участков исправительных центров и колоний-поселений для труда осужденных будет Минюст России. Положенные режим и надзор будут сохраняться.

"Предлагаемые изменения будут способствовать росту трудовой занятости осужденных, что в свою очередь позволит быстрее удовлетворить требования взыскателей в части возмещения ущерба, погашения штрафов или других имущественных взысканий, - отметил Павел Крашенинников. - Кроме того, предлагаемый механизм позволит решать задачи по ресоциализации осужденных. В частности, трудовая адаптация даст возможность осужденным, не имеющим профессии, приобрести трудовые навыки, благодаря чему у них появится больше возможностей найти работу после освобождения".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Более тысячи заключенных съездили в отпуска из колоний

Еще один проект, повышающий шансы осужденных на возвращение к нормальной жизни, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности: заключенные получат возможность просить перевести их отбывать срок в колонию "домашнего" региона - туда, где живут их близкие.

"Инициатива создает правовой механизм для перевода осужденного по его желанию в колонию другого региона - ближе к дому, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Осужденные или их близкие родственники получат право обращаться с соответствующим ходатайством. Право на перевод не будет безусловным, однако важно, что у должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний появятся основания для перевода осужденных в том случае, когда это позволит решить социальные вопросы: поддержать семейные связи заключенного, сохранив его контакт с родными и близкими. Это позволит повысить шансы на последующую ресоциализацию человека и в любом случае облегчит его пребывание в заключении".

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