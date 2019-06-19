Продавцы украинских секс-рабынь задержаны в Испании

Власти Испании задержали банду, организовавшую секс-рабство украинок. Они принуждали к занятиям проституцией около 200 женщин.

Иностранок из Восточной Европы с 2015 года (Украина, Румыния, Болгария, Молдова) приглашали через интернет на работу официантками в Испании. Им обещали обеспечить бесплатный перелет и проживание с дальнейшим вычетом из заработной платы. По приезду выяснялось, что женщина должна заплатить тысячу евро, а если денег нет, то придется "отработать". При этом ей запрещалось покидать комнату, где она жила.

В банду входили два испанца и два украинца. Им предъявлены обвинения в членстве в преступной группировке, торговле людьми, передает РИА Новости.

Не менее 11 пострадавших от действий злоумышленников женщин были освобождены. Им приходилось работать проститутками по десять часов в день семь дней в неделю. Также их подвергали штрафам, чтобы замедлить выплату долга.