"ПСЖ" готов отпустить Неймара за 300 млн евро

Руководство "ПСЖ" объявило сумму, за которую отпустит бразильского нападающего Неймара в другой клуб. Сумма отступных за игрока составит 300 млн евро.

Учитывая огромное желание Неймара покинуть "ПСЖ" и вернуться в "Барселону", которое он лично озвучил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, руководство парижан решило не продешевить при трансфере игрока. Выставленная сумма - 300 млн евро. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Казалось бы цель для "Барселоны" предельно ясна - заплати указанную сумму и приобретай игрока, но у клуба сейчас просто нет таких средств. Да и игроки, которых готов отдать взамен каталонский клуб, явно не устраивают руководство "ПСЖ". Поэтому все чаще стали появляться разговоры о том, что "Барселона" ради Неймара включит в сделку Гризманна. Второй вариант - помимо денежной компенсации в Париж отправятся сразу трое: Дембеле, Ракитич и Умтити. В любом случае, руководству "Барсы" придется определяться - Гризманн или Неймар.

Крупнейшие французские издания уверены, что объявленная руководством "ПСЖ" цена за Неймара станет камнем преткновения для каталонского клуба. Хотя, все помнят, как Неймар покидал "Барселону", и что он еще раз сумеет выкупить свой трансфер.